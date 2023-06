Banche polyvalente COB+ ÉVO 3

Résistance 12T/m².

Poids moyen 155 à 175kg/m².

Rive plate latérale 170mm acier mi-dur, découpé au laser.

Face coffrante Tôle acier mi-dur 6mm, découpée au laser.

Tôle inox ferritique mi-dur 6mm (option), découpée au laser.

Sécurité Passerelle légère et garde-corps repliable + trappe + échelle + garde-corps about à ressort.

Garde-corps avant.

Étai tirant-poussant double 1850 / 3050 + 700 / 1100 renforcé Galva.

Stabilisateur au vent.

Hauteur 3000 - 2800 -1500 -1250 -1000 - 700 - 600mm.

Largeur 2400 - 2000 -1200 -900 - 600mm.

Banchettes 400 - 300 - 200mm.

Angles disponibles sur demande.

Compatibilité Gamme COB, COSMOS Alu (en superposition) et autres marques.