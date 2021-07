COFFRAGES COSMOS c’est une large gamme de coffrages de voile qui a fait ses preuves dans le domaine du BTP pour réaliser les constructions les plus diverses. Avec l’exigence de simplifier davantage, de rendre toujours plus performant et robuste ses coffrages à béton, la société ALPHONSE a su développer des produits de qualité.

Le siège de COFFRAGES COSMOS se situe à Orcier entre Genève et Evian-les-Bains sur la rive méridionale du lac Léman. L’entreprise est facilement accessible depuis Lyon en direction de la Suisse (via l’autoroute A42 et A40).

La société ALPHONSE est reconnue depuis plus de 30 ans pour ses compétences dans la fabrication de systèmes de coffrage et sécurité, de grande performance.

Afin de garantir la qualité élevée et la durabilité de ses produits, notre société développe régulièrement la technologie de son unité de production. Aussi, elle mise sur la haute qualification comme la formation de ses collaborateurs.

Du coffrage standard au sur-mesure, notre société vous propose des produits de grande qualité et adaptés à chacun de vos projets.

ALPHONSE en chiffres :

Société spécialisée en solutions de coffrages depuis 1986.

Plus de 30 années de pérennité et d’expérience chantier.

1 large gamme de coffrages et d’équipement de sécurité pour la mise en œuvre du béton.

Une unité de production moderne et robotisée de 4 200 m².

Une capacité de production annuelle d’environ 16 000m² de banches métalliques et 32 000m² de coffrages aluminium.

Un réseau de 40 partenaires loueurs/distributeurs.

1 000m² d’atelier, dédiés au service rénovation.

Un chiffre d’affaires composé à 13% de location et 87% de vente.

15% de l’activité à l’export.

Le savoir-faire de COFFRAGE COSMOS :