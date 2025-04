Biofib trio : isolant chanvre, lin et coton thermo-acoustique

Le biofib trio est un isolant thermo-acoustique biosourcé composé de fibres de chanvre, de lin et de coton.

Ce mélange unique offre des performances élevées en matière d'isolation thermique et acoustique, tout en assurant une régulation naturelle de l'humidité. Les panneaux semi-rigides sont conçus pour une pose facile et s'adaptent à divers types de structures, garantissant une tenue mécanique durable. De plus, les fibres utilisées sont non toxiques, non irritantes et contribuent à un habitat sain. ​

Les avantages du biofib trio :