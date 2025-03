Biofib’Isolation est « LA » marque 100 % française de l'isolation végétale avec une maîtrise complète de la filière du "champ au chantier".

Biofib’Isolation conçoit et fabrique des solutions d’isolation nouvelles générations, d’origine végétale. Depuis sa création en 2009, la marque poursuit une double ambition : profiter des propriétés naturelles du chanvre et du lin pour mettre au point des isolants performants, sains, et durables qui participent à réduire les consommations d’énergie, et réduire son empreinte carbone grâce à un mode de production en « circuit court ».

Les fibres de chanvre, véritable ADN des isolants Biofib’, offrent des qualités structurelles très attendues, comme l’inertie, la perspirance et l’hygro-régulation

L’ensemble des produits isolants Biofib’Isolation forme une gamme solide et cohérente compatible avec tous les modes constructifs. Les isolants Biofib’Isolation, qu’ils soient semi-rigides, rigides ou « vrac », affichent des performances thermo-acoustiques reconnues et certifiées par les instances officielles comme l’ACERMI.



• Eligible C2E Certificats d'économies d'Énergie

• Nombreuses certifications : ACERMI , CSTB , COV A ...

• Isolation thermique et acoustique exceptionnelle

• Produits sains et durables

• Fibres végétales renouvelables

• Découpe facile, sans poussière, ni démangeaison