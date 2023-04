CA 1310 : sonomètre classe 2

Sonomètre intégrateur Classe 2 selon la norme IEC 61672-1, le CA 1310 est l’instrument idéal pour mesurer l’environnement sonore pour de nombreuses applications :

Vérification de l’exposition professionnelle au bruit

Vérification des bruits des systèmes CVC

Acoustique des bâtiments, problème de voisinage…

Constats de nuisances sonores…

Doté d’un large afficheur rétroéclairé avec présentation numérique, bargraphe et horodatage, le CA 1310 offre une parfaite lisibilité en toute circonstance. L’ergonomie de son boîtier permet une utilisation simplifiée : excellente prise en main, accès à toutes les fonctions en face avant, insert trépied… Le microphone peut être déporté ; une rallonge de 5m est disponible en option. Alimenté par piles ou batteries rechargeables, il offre une excellente autonomie de 60 heures ! Il peut également être branché sur le secteur, via son port micro-USB.



Le CA 1310 permet 2 types de mesure : ‘instantanée’ (SPL) ou de type ‘niveau continu équivalent’ (Leq). Lors de mesure type niveau acoustique continu équivalent Leq, le temps d’intégration est paramétrable, sur des périodes de 10 sec à 24 h. Il enregistre jusqu’à 64000 points de mesure, avec un échantillonnage paramétrable directement dans le menu SETUP de l’appareil.

Le logiciel PC, SL-Software, permet le suivi en temps réel des mesures, la visualisation des données et l’exportation pour analyse ou génération de rapports de mesure.

Le CA 1310 est livré en mallette, avec une boule anti-vent pour les mesures en extérieur.



Points forts :