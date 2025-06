Chape sèche fermacell

Les plaques de sol FERMACELL se composent de 2 plaques constituées d’un mélange de gypse (80%) et de fibres de cellulose (20%) et contrecollées en usine avec un décalage de 5 cm, permettant un assemblage simple et stable des éléments. Elles peuvent être commandées avec ou sans isolant contrecollé en sous-face en fonction des exigences requises en matière d’isolation phonique et/ou thermique.

Agréments : Agrément Technique Européen ETA-03/0006

Classement en réaction au feu selon la norme EN 13501

A2fl-s1 pour les plaques sans isolant ou avec isolant à base de laine de roche

Bfl-s1 pour les plaques avec isolant à base de polystyrène ou de fibres de bois

Document Technique d’Application : DTA CSTB n° 13/10-1078

Tolérances dimensionnelles pour des plaques de formats standard (humidité constante)

Longueur, largeur ± 1 mm

Différence entre diagonales ± 2 mm

Epaisseur ± 0.5 mm

Epaisseurs : 20 mm (2 x 10 mm) ou 25 mm (2 x 12,5 mm) pour les plaques sans isolant, et de 30 mm à 50 mm pour les plaques avec isolant

Dimensions 1500 x 500 mm

Densité 1150 ± 100kg/m3

Résistance à la flexion 5,8 N/mm²

Conductibilité thermique 0,040 W / (m.°K)

Humidité résiduelle Entre 1 et 1,5 %

Types d’isolants contrecollés disponibles : Laine minérale haute densité : 10 ou 20 mm / Fibre de bois : 10 ou 20 mm / Polystyrène : 20 ou 30 mm

Avantages spécifiques : Isolation phonique (aux bruits d’impacts et aériens) / Isolation thermique / Compatibilité avec certains systèmes de chauffage par le sol (uniquement pour les plaques d’épaisseur 20 et 25 mm) / Chape sèche désolidarisée solide et stable

Stockage : Emballées et posées à plat sur palettes, les plaques doivent être protégées contre l’humidité, principalement contre la pluie.

Mise en oeuvre : Les plaques se découpent à l’aide d’outils courants. Une scie circulaire munie d’une lame dure (carbone de tungstène) est notamment recommandée. Prévoir un joint de dilatation sur les ouvrages tous les 20 m.

Revêtements : Textiles, PVC, linoléum, et autres revêtements souples / Carreaux de grès-céramique, dalles minérales ou

terre cuite / Parquet (flottant et bois massif)