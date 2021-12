Coffret de relayage à démarrage progressif ORDINYS SOFT START

Coffret de relayage à démarrage progressif. Il permet de réaliser des économies sur la puissance nécessaire des Alimentations Externes Secourues et rend possible le maintien de la puissance existante même en cas d’extension de bâtiment. L’usure des pièces mécaniques et le vieillissement des moteurs sont limités. Une gamme de 13 calibres du 12A au 210A est disponible en désenfumage seul ou en désenfumage seul avec interrupteur et pressostat montés.

Avantages produit :