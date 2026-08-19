FRANCE AIR
01708 MIRIBEL CEDEX
France
FRANCE AIR, une belle ETI familiale française, basée aux portes de Lyon, présente sur toute la France et à l’international.
Depuis 60 ans, nous concevons et distribuons des systèmes et solutions de traitement de l’air, de ventilation, de chauffage et d'eau chaude sanitaire, pour garantir le bien-être et la sécurité des personnes dans leurs lieux de vie. Nos clients sont les installateurs en génie climatique, chauffagistes, plombiers, électriciens, cuisinistes, promoteurs immobiliers et plus largement tous les professionnels du bâtiment œuvrant dans le domaine du traitement de l'air.
Aujourd’hui, FRANCE AIR insuffle un vent de fraîcheur à son organisation, une atmosphère de travail vivifiante dans laquelle nous aspirons au bien-être de chacun. Nous continuons de servir nos 30 000 clients dans les secteurs aussi variés que ceux de l’industrie, des bâtiments tertiaires, des établissements de santé, des cuisines professionnelles, des logements collectifs…
FRANCE AIR a décidé de se tourner vers des approches plus responsables en intégrant dans ses innovations des critères de l’éco-conception. Pour cela nous favorisons lors de la fabrication de ses produits l’utilisation de matières recyclables ou bio sourcées avec une déconstruction aisée des produits permettant d’atteindre un taux de recyclabilité de l’ordre de 92%.
Lors de la conception des produits, nous limitons également l’utilisation de ressources naturelles et recherchons l’utilisation de matériaux recyclés comme par exemple pour la tourelle SIMOUN avec un capot en plastique recyclé.
Le savoir-faire de FRANCE AIR :
- Odorys 2 : Neutralisateur de polluants de cuisson en gaine : odeurs ou graisses.
- Déox Evo : Hotte motorisée Plug & Play avec régulation intérée.
- Iséa ECM : Cassette à eau glacée 4 directions avec moteur ECM avec ou sans régulation.
- Ibiza RV : Tourelle d'extraction à rejet vertical en polypropylène.
- Odessa HP : Unité termicale de traitement d'air compacte avec moteur standard.
- Cld : Clapet d'équililbrage circulaire motorisable.
- ExcelAir : Traitement des fumées et des graisse en cuisine par caisson électrostatique.
Diffuseur à déplacement d’air VAZ
Diffuseur à déplacement d'air réversible qui peut être installé au sol ou en hauteur et assure une bonne diffusion en air froid et chaud grâce à un système de réglage interne.
Ventilateur hélicoïde HELIPAC ATEX
Ventilateur hélicoïde pour atmosphère explosive en zone 1 et 2 ATEX dans les locaux industriels. Le produit est conforme aux exigences de sécurité et de santé pour être vendu au sein de l'UE.
Rafraichisseur d’ambiance MONTANA
Rafraîchisseur d'ambiance industrielle. Appareil écologique, économique et sain qui permet d’obtenir une ambiance rafraîchie dans les locaux de grand volume avec un coût d’investissement faible. L’installation...
MODULATION DES DEBITS DE VENTILATION
Les systèmes de modulation des débits permettent de moduler les débits de ventilation en fonction du taux d’occupation d'un local pour faire jusqu'à 60 % d'économie d'énergie. La modulation des débits...
Plafond fermé lavage automatique LUMISPACE
Plafond filtrant qui intègre un système de lavage automatique en garantissant une qualité d’hygiène permanente grâce à l’extraction directement raccordée à un réseau de gaines.
Centrale de régulation COCOON
Centrale équipée de régulation électronique qui intègre un échangeur à haut rendement avec une efficacité supérieure à 90 %. L'entretien est facilité grâce aux filtres accessibles depuis l'extérieur.
Système automatique de détection et d’extinction des feux d'huile PYROSAFE
Système automatique de détection et d’extinction de feux de cuisines. Pyrosafe garantit assure la protection de un à six bacs de friture et ne nécessite aucune intervention humaine sur feu. Conforme à...
Coffret de relayage à démarrage progressif ORDINYS SOFT START
Coffret de relayage à démarrage progressif. Il permet de réaliser des économies sur la puissance nécessaire des Alimentations Externes Secourues et rend possible le maintien...
Caisson de désenfumage DEFUM'AIR XTA 2
Défumair XTA est un nouveau caisson de désenfumage à transmission avec une roue à action F400/120 estampillé CE. Modularité : 4 configurations désormais possibles. Compacité : gain en volume de 13 % en...
Cassette d’eau glacée 1 à 3 directions ADELIA® XO
Cassette eau glacée 5 vitesses sélectionnables sur chantier. Au choix : 2 tubes / 2 tubes+2 fils / 4 tubes. Puissances de 1,15 kW jusqu'à 1,66 kW en 600 x 600, de 1,63 kW à 2,84 kW en 900 x 600 et de 1,74...