France Air, une belle ETI familiale française, basée aux portes de Lyon, présente sur toute la France et à l’international.



Depuis 60 ans, nous concevons et distribuons des systèmes et solutions de traitement de l’air, de ventilation, de chauffage et d'eau chaude sanitaire, pour garantir le bien-être et la sécurité des personnes dans leurs lieux de vie. Nos clients sont les installateurs en génie climatique, chauffagistes, plombiers, électriciens, cuisinistes, promoteurs immobiliers et plus largement tous les professionnels du bâtiment œuvrant dans le domaine du traitement de l'air.



Aujourd’hui, France Air insuffle un vent de fraîcheur à son organisation, une atmosphère de travail vivifiante dans laquelle nous aspirons au bien-être de chacun. Nous continuons de servir nos 30 000 clients dans les secteurs aussi variés que ceux de l’industrie, des bâtiments tertiaires, des établissements de santé, des cuisines professionnelles, des logements collectifs…