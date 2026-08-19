FRANCE AIR, une belle ETI familiale française, basée aux portes de Lyon, présente sur toute la France et à l’international.



Depuis 60 ans, nous concevons et distribuons des systèmes et solutions de traitement de l’air, de ventilation, de chauffage et d'eau chaude sanitaire, pour garantir le bien-être et la sécurité des personnes dans leurs lieux de vie. Nos clients sont les installateurs en génie climatique, chauffagistes, plombiers, électriciens, cuisinistes, promoteurs immobiliers et plus largement tous les professionnels du bâtiment œuvrant dans le domaine du traitement de l'air.



Aujourd’hui, FRANCE AIR insuffle un vent de fraîcheur à son organisation, une atmosphère de travail vivifiante dans laquelle nous aspirons au bien-être de chacun. Nous continuons de servir nos 30 000 clients dans les secteurs aussi variés que ceux de l’industrie, des bâtiments tertiaires, des établissements de santé, des cuisines professionnelles, des logements collectifs…



FRANCE AIR a décidé de se tourner vers des approches plus responsables en intégrant dans ses innovations des critères de l’éco-conception. Pour cela nous favorisons lors de la fabrication de ses produits l’utilisation de matières recyclables ou bio sourcées avec une déconstruction aisée des produits permettant d’atteindre un taux de recyclabilité de l’ordre de 92%.



Lors de la conception des produits, nous limitons également l’utilisation de ressources naturelles et recherchons l’utilisation de matériaux recyclés comme par exemple pour la tourelle SIMOUN avec un capot en plastique recyclé.



Le savoir-faire de FRANCE AIR :

Odorys 2 : Neutralisateur de polluants de cuisson en gaine : odeurs ou graisses.

Déox Evo : Hotte motorisée Plug & Play avec régulation intérée.

Iséa ECM : Cassette à eau glacée 4 directions avec moteur ECM avec ou sans régulation.

Ibiza RV : Tourelle d'extraction à rejet vertical en polypropylène.

Odessa HP : Unité termicale de traitement d'air compacte avec moteur standard.

Cld : Clapet d'équililbrage circulaire motorisable.

ExcelAir : Traitement des fumées et des graisse en cuisine par caisson électrostatique.