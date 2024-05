Débitmètre à ultrasons non intrusif PCE-TDS 200 SM

Le débitmètre à ultrasons PCE-TDS 200 SM permet de mesurer sur une plage de mesure assez large allant jusqu’à ± 32 m/s. Il s'agit d'un appareil très précis avec une reproductibilité très fine et qui est adapté pour mesurer sur des conduites de diamètre nominal compris entre 50mm et 700mm.

Il dispose d’un menu d’aide intuitif pour la mise en place des capteurs, ce qui permet même aux néophytes de l'utiliser facilement. La qualité du signal du débitmètre à ultrasons est indiquée de façon graphique tout comme la bonne mise en place (espacement) des capteurs. Une fois que tous les réglages de la nature du matériau de la conduite et de la nature du fluide à mesurer auront été paramétrés, vous pourrez visualiser sur l’écran les valeurs de vitesse, de débit et de volume du fluide. Les mesures peuvent être affichées dans les unités suivantes : m³, l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib, ob.

Pendant la mesure, il est possible d'effectuer un enregistrement de données dans la mémoire interne de l’appareil. L’échantillonnage d’enregistrement peut être réglé entre 1 seconde et 12 heures. Les données sont sauvegardées dans la mémoire interne de 32 GB du débitmètre à ultrasons. Cette capacité de mémoire permet d’atteindre jusqu’à 10 millions de données (en fonction de l'intervalle d'enregistrement choisi).

Un logiciel est disponible en option et vous permettra de lire et d'analyser les valeurs enregistrées. Les données sont visualisables sous forme de graphique ou de tableau. Vous pourrez également exporter les données au format tableau (*.csv) ou générer un rapport au format pdf. De plus, il est également possible de paramétrer l’appareil depuis le logiciel ou de visualiser les mesures faites par l'appareil en temps réel sur le logiciel.

Le PCE-TDS 200 séries est équipé d’un grand écran couleur LCD de 2,8" qui permet une lecture aisée des données ou graphiques. Un certificat d’étalonnage (ISO ou DAkkS) est également disponible en option.

Cet appareil existe sous différentes versions de capteurs, nous proposons également une version pour une installation fixe.