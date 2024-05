PCE Instruments France

PCE Instruments est un fournisseur international d'appareils de mesure, d'outils et d'appareils de mesure, balances et systèmes de régulation contrôle.

Fondée par des ingénieurs allemands il y a près de deux décennies PCE propose plus de 500 appareils de mesure pour des applications dans le génie industriel et le contrôle de processus, les contrôles de qualité, de fabrication, la recherche scientifique, les industries commerciales et bien plus encore.

La vaste gamme d'appareils de mesure de PCE Instruments comprend des capteurs de poche, de bureau portables ou à installation fixe, des mesureurs, des manomètres, des balances, des analyseurs, des détecteurs, des enregistreurs de données et des caméras d'inspection portables; le tout fabriqué par PCE Instruments et d'autres fabricants de premier ordre du monde entier.

La vaste gamme de instruments de mesure fournis par PCE garantit que, quelques soient les besoins du client, PCE répond à ces besoins: des appareils de mesure portables pour des tests sur le terrain aux appareils à installation fixe montés de façon permanente pour la surveillance continue d'installations ou de lieux de travail.

PCE Instruments est également une société de conseil qui propose des services de conception, d'installation, d'étalonnage, de maintenance et surveillance d'appareils personnalisés. L'un de nos partenaires peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin pour mettre en œuvre ce grand projet ou cette grande installation en question.

Avec plus de 20 ans de travail dans l'industrie en tant qu'entreprise et les centaines d'années combinées d'expérience partagée avec nos experts associés, PCE Instruments peut vous aider à résoudre presque tous les problèmes liés à la mesure, quel qu'en soit le type.