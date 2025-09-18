Entreprise d'Isolation intérieure dans le secteur de Vannes

L’isolation est un levier clé pour améliorer la performance énergétique de votre maison et contribuer à la préservation de l’environnement. En optimisant l’isolation de votre maison, vous pouvez réduire votre consommation, notamment en hiver, tout en garantissant un confort thermique toute l’année.

À Vannes, le climat océanique, avec ses hivers humides et relativement doux, et ses étés frais, impose des besoins spécifiques en matière d’isolation. Cet article vous guide pas à pas dans les différentes options disponibles améliorer l’isolation de votre habitat en Bretagne.

1. Isolation des rampants de toiture

Isoler les pentes de toit est essentiel pour limiter les pertes de chaleur par le toit, qui représente jusqu’à 30 % des déperditions thermiques d’un logement mal isolé. L’utilisation de laine de chanvre permet une excellente isolation thermique, tout en garantissant une bonne résistance au feu.

2. Isolation des murs intérieurs

Isoler les murs intérieurs améliore les performances globales de votre habitat tout en conservant son apparence extérieure. La laine de roche, par exemple, est souvent conseillée pour un bâti ancien par sa capacité de résistance à l’humidité et à l’absorber. Un véritable plus pour renforcer votre confort intérieur.

3. Isolation des plafonds

Cette technique vise à réduire les pertes thermiques dans les habitations dotées de plusieurs niveaux. L’utilisation de plaques de plâtre combinées avec un isolant à base de coton est une solution efficace pour améliorer l’isolation thermique.

4. Isolation des planchers bas et garages

Souvent négligée, l’isolation des planchers bas et des garages est essentielle pour éviter les fuites énergétiques. En isolant ces zones avec des ressources comme la laine biosourcée, vous améliorez l’efficacité thermique de votre logement tout en réduisant durablement vos dépenses énergétiques.

Nous privilégions des isolants naturels et perspirants comme :

La fibre de bois

La laine de chanvre

La ouate de cellulose

La laine de roche

Analyse de vos besoins

Avant de commencer, nous effectuons une évaluation complète de votre maison pour identifier les zones à isoler et la méthode la plus adaptée à vos besoins. Cette analyse permet de définir un plan d’action personnalisé, en tenant compte de la configuration de votre logement.

Choix des composants

En fonction des résultats de l’analyse thermique, nos experts vous conseillent sur le choix des ressources les plus performantes et adaptées à votre résidence. Que ce soit pour l’isolation des rampants ou des combles, nous vous proposons des méthodes efficaces et écologiques.

Pour garantir une efficacité optimale, nous utilisons des ressources reconnues pour leurs performances, comme la laine minérale, ou des ressources biosourcées, qui offrent une excellente isolation et aident à conserver une température intérieure stable.