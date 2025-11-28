Maison individuelle : la hausse des prix réduit la taille des terrains achetés
Publié le 28 novembre 2025, mis à jour le 28 novembre 2025 à 16h44, par Raphaël Barrou
La crise de la construction de maisons individuelles se confirme, selon les chiffres du service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique. En 2024, 69 000 projets ont obtenu des permis de construire en France, soit 21 % de moins qu'en 2023. Il s'agit du plus bas niveau depuis plus de 50 ans, selon l'étude.
Des constructions plus chères mais sur des terrains moins grands
En revanche, pas d'évolution flagrante pour le montant moyen nécessaire à l'achat d'un terrain et la construction d'une maison. Ce prix était de 313 700 euros en 2024, un prix stable mais qui cache une hausse des coûts de construction, qui représentent environ 70 % de la dépense totale. Rapporté au mètre carré, le prix moyen de la construction était ainsi de 1 914 euros, en hausse de 2,1 % sur un an.
Les acheteurs ont aussi consacré 102 euros par m2, en hausse de 1,7 % sur un an, pour l'achat des terrains. Afin de compenser cette hausse, les acquéreurs ont réduit de 2,6 % la superficie des terrains et de 0,7 % celle des maisons.
Trois quarts des nouvelles maisons sont alimentées par des énergies renouvelables
Entre 2014 et 2024, « le prix des terrains a augmenté dans toutes les régions, de façon plus marquée dans une partie du littoral », souligne l'étude. Mais le coût est loin d'être identique d'une région à l'autre. On passe de 55 euros par m2 en Bourgogne-Franche-Comté à 227 euros en Île-de-France ou 217 euros en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Une part grandissante de particuliers décide de superviser eux-mêmes la construction (29 %), tandis que la part des ménages ayant recours à un constructeur de maisons individuelles (54 %) recule par rapport à 2023 et atteint son plus bas niveau depuis 2012. Les nouvelles maisons sont alimentées par des énergies renouvelables pour trois quarts d'entre elles, majoritairement par des pompes à chaleur.
