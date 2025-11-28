Logement : en octobre, les permis de construire repartent à la baisse
Publié le 28 novembre 2025
En octobre, les permis de construire chutent comme les feuilles d’automne.
D’après les derniers chiffres du ministère de la Ville et du Logement, 31 107 ont été autorisés à la construction le mois dernier. Ce qui revient à un repli de 5,8 % par rapport à septembre, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables. Cette évolution chasse la légère hausse en septembre (+2,2 %), période elle-même précédée par deux mois de déclin consécutifs, à ‑ 4,3 % en août et ‑ 4,2 % en juillet.
Le logement collectif plonge, le logement individuel stable
« Les autorisations marquent ainsi le pas après un regain d’activité en début d’année consécutif à deux années défavorables. La baisse d'octobre concerne principalement les logements collectifs, tandis que les autorisations de logements individuels augmentent légèrement », lit-on dans la conjoncture.
Dans le détail, 19 416 logements collectifs ont été autorisés en octobre, soit -9,2 %. Une diminution répartie entre -8,8 % côté logements ordinaires (15 237 unités) et -10,4 % côté logements en résidence (4 179 unités).
En revanche, le logement individuel se stabilise (+0,6 % ; 11 691 unités). Les individuels groupés s’épanouissent (+4,5 %), tandis que les individuels purs dévissent (-1,5 %). Sur ce segment, le cumul sur 12 mois plonge de 22,6 % comparé à la moyenne des cinq dernières années. « Au cours des douze derniers mois, le nombre total d'autorisations de logements collectifs est inférieur de 3,1 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes », souligne le ministère.
Le total des douze mois est en dessous de 11 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.
Des mises en chantier profitant au logement collectif
Côté mises en chantier, une embellie est à noter, avec 27 187 unités en octobre (+12,9 % par rapport à septembre). Une tendance positive qui se poursuit après +5,9 % en août, +2 % en juillet et +25,2 % en juin.
Le rebond d’octobre profiterait davantage aux logements collectifs. Les ouvertures atteignent 17 328 unités, soit +15,8 % entre septembre et octobre. Une progression notamment portée par les logements groupés (+31,4 %), bien que le collectif ordinaire affiche une belle santé (+11,4 %).
Dans le segment individuel, les mises en chantier montent de 8,1 %, avec une hausse marquée dans l’individuel groupé (+28,3 %), contre une légère diminution dans l’individuel pur (-1 %). « Sur douze mois, le cumul demeure nettement en retrait, de 30,8 % par rapport à la moyenne observée sur les cinq années précédentes », observe le ministère.
Au total, les mises en chantiers chutent de 22,2 % par rapport à la moyenne de cinq années précédentes, pour un cumul de 274 104 logements entre novembre 2024 et octobre 2025.
