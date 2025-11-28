Podcast
Logement : en octobre, les permis de construire repartent à la baisse

Conjoncture

Publié le 28 novembre 2025, mis à jour le 28 novembre 2025 à 16h22, par Virginie Kroun

La météo s’assombrit pour les constructions de logements en octobre. Si les mises en chantier s’envolent de 12,9 % en un mois, les permis de construire se replient de 9,2 %.
En octobre, les permis de construire chutent comme les feuilles d’automne.

D’après les derniers chiffres du ministère de la Ville et du Logement, 31 107 ont été autorisés à la construction le mois dernier. Ce qui revient à un repli de 5,8 % par rapport à septembre, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables. Cette évolution chasse la légère hausse en septembre (+2,2 %), période elle-même précédée par deux mois de déclin consécutifs, à ‑ 4,3 % en août et ‑ 4,2 % en juillet.

Le logement collectif plonge, le logement individuel stable

 

« Les autorisations marquent ainsi le pas après un regain d’activité en début d’année consécutif à deux années défavorables. La baisse d'octobre concerne principalement les logements collectifs, tandis que les autorisations de logements individuels augmentent légèrement », lit-on dans la conjoncture.

Dans le détail, 19 416 logements collectifs ont été autorisés en octobre, soit -9,2 %. Une diminution répartie entre -8,8 % côté logements ordinaires (15 237 unités) et -10,4 % côté logements en résidence (4 179 unités).

En revanche, le logement individuel se stabilise (+0,6 % ; 11 691 unités). Les individuels groupés s’épanouissent (+4,5 %), tandis que les individuels purs dévissent (-1,5 %). Sur ce segment, le cumul sur 12 mois plonge de 22,6 % comparé à la moyenne des cinq dernières années. « Au cours des douze derniers mois, le nombre total d'autorisations de logements collectifs est inférieur de 3,1 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes », souligne le ministère. 

Le total des douze mois est en dessous de 11 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. 

Des mises en chantier profitant au logement collectif

 

Côté mises en chantier, une embellie est à noter, avec 27 187 unités en octobre (+12,9 % par rapport à septembre). Une tendance positive qui se poursuit après +5,9 % en août, +2 % en juillet et +25,2 % en juin.

Le rebond d’octobre profiterait davantage aux logements collectifs. Les ouvertures atteignent 17 328 unités, soit +15,8 % entre septembre et octobre. Une progression notamment portée par les logements groupés (+31,4 %), bien que le collectif ordinaire affiche une belle santé (+11,4 %).

Dans le segment individuel, les mises en chantier montent de 8,1 %, avec une hausse marquée dans l’individuel groupé (+28,3 %), contre une légère diminution dans l’individuel pur (-1 %).  « Sur douze mois, le cumul demeure nettement en retrait, de 30,8 % par rapport à la moyenne observée sur les cinq années précédentes », observe le ministère. 

Au total, les mises en chantiers chutent de 22,2 % par rapport à la moyenne de cinq années précédentes, pour un cumul de 274 104 logements entre novembre 2024 et octobre 2025.

Par Virginie Kroun
 

