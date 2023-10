EVERFAST® DCP : Décapant Dérouillant Passivant liquide

EVERFAST DCP est un liquide acide, décapant des bétons et mortiers, éliminant et passivant la rouille des métaux ferreux et des salissures sur le matériel et les outils de chantier.

EVERFAST DCP n'attaque pas le métal propre et agit de façon régulière jusqu'à l'élimination complète de la rouille et des salissures Il est passivant et permet la mise en peinture après son utilisation.

EVERFAST DCP est miscible en toutes proportions dans l’eau.