EVERFAST HR LATEX : mélange de bitume et de résines en phase aqueuse

EVERFAST HR LATEX est un mélange de bitume et de résines en phase aqueuse applicable directement sur parpaings, agglos et bétons. La présence de latex synthétique dans l'émulsion donne au revêtement des qualités supérieures qui permettent d'améliorer notamment : la flexibilité à température négative, la tenue aux agents atmosphériques et au vieillissement, la plasticité, la souplesse, la ténacité, l'étanchéité à l'eau et à la vapeur et la résistance mécanique.

La formule spéciale d’EVERFAST HR LATEX lui confère également d'excellentes qualités d'adhésivité.

EVERFAST HR LATEX donne, après séchage, un film plus résistant et présentant une meilleure tenue dans le temps.

Grâce à ses performances, EVERFAST HR LATEX est notamment utilisé et apprécié dans tous travaux où l'on recherche un enduit, plus résistant, économique qui ne nécessite aucune protection mécanique complémentaire.

Applicable aussi bien sur toitures, sur surfaces verticales, directement sur bétons, parpaings bruts jointoyés, etc.

EVERFAST HR LATEX résiste aux variations thermiques du support sur lequel il est appliqué.

EVERFAST HR LATEX apporte de plus grandes performances dans toutes les applications classiques d’EVERFAST HR et assure notamment une étanchéité rigoureuse dans la réalisation des écrans à la vapeur, destinés aux chambres de congélation et aux atmosphères contrôlées. En raison de sa souplesse, il rencontre un grand succès dans la confection de revêtements sportifs : tennis, basket-ball, pistes d’athlétisme, etc.

