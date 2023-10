EVERFAST LSCRYL SPECIAL FACADE : revêtement d’étanchéité liquide

Composition : Résine acrylique en émulsion

Aspect : Pâteux

Couleur : Blanc, coquille d’ oeuf beige, rose clair, jaune sahara paille, ocre, gris silex, vert clair, bleu pigeon, ton bois, rouge tuile, roussillon gris ciment, gris perle, taupe, gris ardoise et gris basalte

pH : 8 +-1

Densité : 1,38 +/-0,02

Point éclair : Néant

Pouvoir couvrant : Très important

Temps de séchage : 5 à 6 heures à 20 C et 65 d’humidité relative

Températures limites d’application : +5 C à +55 C

Limites de températures de service : -20 C à +80 C

Solubilité et nettoyage des outils : Frais à l’eau et sec aux solvants

Adhérence : Parfaite sur tous les types de matériaux du bâtiment et sur tous les types de revêtements

Résistance : Insensible aux variations