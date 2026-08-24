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Façade en aluminium composite sur-mesure

TIM Composites

TIM Composites conçoit et transforme des panneaux en aluminium composite pour créer des façades architecturales sur mesure, adaptées aux projets les plus créatifs et aux contraintes techniques les plus exigeantes. Grâce à 30 ans d’expertise dans la transformation des panneaux de façade, TIM Composites accompagne les architectes, façadiers, bureaux d’études et entreprises du bâtiment de la conception à la réalisation.

Pliage, cintrage, perforage, ajourage, nervurage, rainurage ou ondulation : les possibilités de transformation permettent de donner du relief et du caractère aux façades. Les panneaux composites peuvent également être réalisés en cassettes, panneaux rivetés ou vissés, avec différents systèmes de pose et de fixation invisibles selon les besoins du projet.

TIM Composites dispose d’un bureau d’études intégré et propose un accompagnement technique personnalisé : étude de faisabilité, conception 2D/3D, prototypes, notes de calcul, assistance technique et solutions de pose spécifiques. Les panneaux sont transformés sur un site de production français équipé notamment de centres d’usinage à commande numérique.

Avec TIM Composites, chaque façade en aluminium composite devient une solution sur mesure, pensée pour conjuguer liberté architecturale, performance technique et maîtrise de la réalisation. L’entreprise est également certifiée QB 15 par le CSTB pour la transformation de panneaux composites sous Avis Technique.

Matériaux (détail) :

  • Aluminium composite

Labels et certifications (détail) :

  • Certifié QB 15 par le CSTB

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Panneaux en aluminium composite transformés sur mesure
Différentes épaisseurs et finitions
Découpe et usinage CNC
Pliage, cintrage, perforage, ajourage, rainurage, nervurage et ondulation
Fabrication de cassettes et panneaux rivetés ou vissés
Systèmes de fixation visibles ou invisibles
Formats et géométries adaptés au projet
Etude technique et conception sur mesure par le bureau d’études TIM Composites

Labels et certifications

  • CSTB

Divers

Les façades en aluminium composite sur mesure TIM Composites s’adaptent aux projets de construction neuve comme de rénovation : façades architecturales et contemporaines, bâtiments tertiaires, commerces, bureaux, équipements publics, établissements de santé, logements et projets complexes nécessitant des formes ou des habillages spécifiques.
Elles permettent la réalisation de bardages, habillages de façades, cassettes, panneaux cintrés, perforés ou ajourés, selon les exigences architecturales et techniques du projet.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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France

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