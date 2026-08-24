Façade en aluminium composite sur-mesure

TIM Composites conçoit et transforme des panneaux en aluminium composite pour créer des façades architecturales sur mesure, adaptées aux projets les plus créatifs et aux contraintes techniques les plus exigeantes. Grâce à 30 ans d’expertise dans la transformation des panneaux de façade, TIM Composites accompagne les architectes, façadiers, bureaux d’études et entreprises du bâtiment de la conception à la réalisation.

Pliage, cintrage, perforage, ajourage, nervurage, rainurage ou ondulation : les possibilités de transformation permettent de donner du relief et du caractère aux façades. Les panneaux composites peuvent également être réalisés en cassettes, panneaux rivetés ou vissés, avec différents systèmes de pose et de fixation invisibles selon les besoins du projet.

TIM Composites dispose d’un bureau d’études intégré et propose un accompagnement technique personnalisé : étude de faisabilité, conception 2D/3D, prototypes, notes de calcul, assistance technique et solutions de pose spécifiques. Les panneaux sont transformés sur un site de production français équipé notamment de centres d’usinage à commande numérique.

Avec TIM Composites, chaque façade en aluminium composite devient une solution sur mesure, pensée pour conjuguer liberté architecturale, performance technique et maîtrise de la réalisation. L’entreprise est également certifiée QB 15 par le CSTB pour la transformation de panneaux composites sous Avis Technique.

Matériaux (détail) :

Aluminium composite

Labels et certifications (détail) :