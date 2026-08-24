Façade en aluminium sur-mesure
TIM Composites conçoit et fabrique des façades en aluminium sur-mesure pour répondre aux exigences architecturales, techniques et esthétiques de chaque projet. Grâce à son expertise dans la transformation de l’aluminium, l’entreprise réalise des solutions adaptées aussi bien aux constructions neuves qu’aux projets de rénovation.
Les panneaux aluminium peuvent être pliés, cintrés, perforés, découpés et usinés afin de créer des façades aux géométries variées et aux finitions personnalisées. Cassettes, panneaux pliés, bandeaux, habillages, sous-faces ou éléments architecturaux spécifiques sont fabriqués selon les plans et contraintes du chantier.
Un accompagnement technique sur mesure
Le bureau d’études TIM Composites accompagne les professionnels de la conception à la fabrication afin de proposer une solution adaptée à chaque configuration. Différents systèmes de pose peuvent être associés aux façades aluminium, dont REVALU, une solution de fixation invisible pour cassettes aluminium par emboîtement sur clavettes. Adapté aux architectures horizontales et verticales, rectilignes ou courbes, le système REVALU bénéficie d’un cahier des charges SOCOTEC et d’un classement au feu A1.
Ces solutions s’intègrent à de nombreux projets : bâtiments tertiaires, commerces, logements collectifs, équipements publics, bâtiments industriels et opérations de rénovation.
TIM Composites : la transformation de l’aluminium au service de façades architecturales sur-mesure.
Labels et certifications (détail) :
- Cahier des charges REVALU Socotec
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Fabrication : sur-mesure selon plans et cahier des charges
Transformation : pliage, cintrage, découpe, perforation et usinage
Solutions : cassettes, panneaux, bandeaux et habillages
Fixations : systèmes visibles ou invisibles, dont REVALU
Finitions : thermolaquage, anodisation ou prélaquage
Géométries : surfaces planes, cintrées ou formes architecturales spécifiques
Conception : accompagnement par bureau d’études intégré
Applications : façades neuves et rénovation
Matériaux
- Aluminium
Divers
Les façades en aluminium sur-mesure TIM Composites s’adaptent à de nombreux projets architecturaux, en construction neuve comme en rénovation.
Elles sont particulièrement adaptées aux bâtiments tertiaires, bureaux, commerces, logements collectifs, établissements publics, équipements sportifs et culturels, bâtiments industriels, ainsi qu’aux projets nécessitant des habillages ou éléments architecturaux spécifiques.
Les possibilités de pliage, cintrage, perforation et personnalisation permettent de répondre aux contraintes techniques tout en offrant une grande liberté de conception.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
- Façade
- Bardage
- Aluminium
- Sur-mesure
- Afficher plus
Façade en aluminium composite sur-mesure
TIM Composites conçoit et transforme des panneaux en aluminium composite pour créer des façades architecturales sur mesure, adaptées aux projets les plus créatifs et...