Façade en aluminium sur-mesure

TIM Composites conçoit et fabrique des façades en aluminium sur-mesure pour répondre aux exigences architecturales, techniques et esthétiques de chaque projet. Grâce à son expertise dans la transformation de l’aluminium, l’entreprise réalise des solutions adaptées aussi bien aux constructions neuves qu’aux projets de rénovation.

Les panneaux aluminium peuvent être pliés, cintrés, perforés, découpés et usinés afin de créer des façades aux géométries variées et aux finitions personnalisées. Cassettes, panneaux pliés, bandeaux, habillages, sous-faces ou éléments architecturaux spécifiques sont fabriqués selon les plans et contraintes du chantier.

Un accompagnement technique sur mesure

Le bureau d’études TIM Composites accompagne les professionnels de la conception à la fabrication afin de proposer une solution adaptée à chaque configuration. Différents systèmes de pose peuvent être associés aux façades aluminium, dont REVALU, une solution de fixation invisible pour cassettes aluminium par emboîtement sur clavettes. Adapté aux architectures horizontales et verticales, rectilignes ou courbes, le système REVALU bénéficie d’un cahier des charges SOCOTEC et d’un classement au feu A1.

Ces solutions s’intègrent à de nombreux projets : bâtiments tertiaires, commerces, logements collectifs, équipements publics, bâtiments industriels et opérations de rénovation.

TIM Composites : la transformation de l’aluminium au service de façades architecturales sur-mesure.

Labels et certifications (détail) :