Fenêtre et porte fenêtre PVC A70 CLASSIQUE
Découvrez la gamme qui propose le meilleur rapport qualité / prix. Conçue pour répondre à toutes vos attentes en matière de confort et d’économie, la fenêtre A70 Classique s’adapte à tous les types de pose, rénovation comme neuf, et aux exigences des différents styles d’habitat.
Fabriquée avec des profilés multi-chambres dans les ouvrants et dans les dormants, la gamme A70 Classique offre une isolation performante et une bonne rigidité grâce à son renforcement acier (suivant abaques).
La finesse des lignes et les joints coextrudés blancs optimisent l’esthétique des fenêtres et augmentent le clair de vitrage.
Avantages produit :
- Bon rapport qualité / prix
- Finesse des lignes
- Isolation thermique élevé
- Fiabilité et durabilité
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Uw : 1,4 W/m².K avec bord alu de série / 1,3 W/m².K avec option bord chaud
Affaiblissement acoustique RW : 30 à 40 dB
AEV : A*4-E*7A-V*A2
Facteur solaire : 0,42
Transmission lumineuse : 55%
Coloris : 4
Matériaux
- PVC
Labels et certifications
- COV A+
- CSTB
Divers
Fabriqué en France.
CLOSY est l’interlocuteur privilégié des professionnels de la menuiserie. Les marques proposent des menuiseries PVC, aluminium et bois pour tous types de construction : maisons individuelles, habitats collectifs, hôtels, hôpitaux, école.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
