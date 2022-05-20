Fenêtre et porte fenêtre PVC A70 CLASSIQUE

Découvrez la gamme qui propose le meilleur rapport qualité / prix. Conçue pour répondre à toutes vos attentes en matière de confort et d’économie, la fenêtre A70 Classique s’adapte à tous les types de pose, rénovation comme neuf, et aux exigences des différents styles d’habitat.

Fabriquée avec des profilés multi-chambres dans les ouvrants et dans les dormants, la gamme A70 Classique offre une isolation performante et une bonne rigidité grâce à son renforcement acier (suivant abaques).

La finesse des lignes et les joints coextrudés blancs optimisent l’esthétique des fenêtres et augmentent le clair de vitrage.

Avantages produit :