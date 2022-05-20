ConnexionS'abonner
Fenêtre et porte fenêtre PVC A70 CLASSIQUE

AFP FRANCE - CLOSY

Découvrez la gamme qui propose le meilleur rapport qualité / prix. Conçue pour répondre à toutes vos attentes en matière de confort et d’économie, la fenêtre A70 Classique s’adapte à tous les types de pose, rénovation comme neuf, et aux exigences des différents styles d’habitat.

Fabriquée avec des profilés multi-chambres dans les ouvrants et dans les dormants, la gamme A70 Classique offre une isolation performante et une bonne rigidité grâce à son renforcement acier (suivant abaques).

La finesse des lignes et les joints coextrudés blancs optimisent l’esthétique des fenêtres et augmentent le clair de vitrage.

Avantages produit :

  • Bon rapport qualité / prix
  • Finesse des lignes
  • Isolation thermique élevé
  • Fiabilité et durabilité

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Uw : 1,4 W/m².K avec bord alu de série / 1,3 W/m².K avec option bord chaud
Affaiblissement acoustique RW : 30 à 40 dB
AEV : A*4-E*7A-V*A2
Facteur solaire : 0,42
Transmission lumineuse : 55%
Coloris : 4

Matériaux

  • PVC

Labels et certifications

  • COV A+
  • CSTB

Divers

Fabriqué en France.

CLOSY est l’interlocuteur privilégié des professionnels de la menuiserie. Les marques proposent des menuiseries PVC, aluminium et bois pour tous types de construction : maisons individuelles, habitats collectifs, hôtels, hôpitaux, école.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

CLOSY est l'interlocuteur privilégié des professionnels de la menuiserie. Les marques...

