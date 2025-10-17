Formation : La Solive ouvre un campus à Lille
Publié le 17 octobre 2025, mis à jour le 17 octobre 2025 à 15h53, par Claire Lemonnier
Et de six ! Après avoir annoncé l’ouverture d’un nouveau campus à Toulouse en février dernier, La Solive ouvre une nouvelle antenne à Lille, ce qui porte à six le nombre de centres de formation de cette école fondée en 2021.
Les personnes en reconversion professionnelle vers les métiers de la rénovation pourront notamment s’y former pour devenir « chef de projet en rénovation énergétique » et ainsi accéder à des métiers tels qu’auditeur énergétique, accompagnateur Rénov’, conseiller, coordinateur ou chargé d’affaires en rénovation énergétique, « avec un salaire d’entrée moyen de 3 200 euros brut par mois », avance La Solive.
Selon Ariane Komorn, co-fondatrice et CEO de l’école, 85 % des anciens élèves trouveraient un emploi dans les six mois.
Répondre à des besoins importants en rénovation énergétique
Pour rappel, le secteur de la rénovation énergétique fait face à une pénurie de main d’œuvre qualifiée. Selon les estimations, 600 000 postes seraient à pourvoir d’ici 2030 pour répondre aux objectifs énergétiques que la France s’est fixés.
Les besoins sont d’autant plus importants dans la région Hauts-de-France, qui, selon l’Insee, compte plus d’un million de logements très énergivores (étiquettes E, F et G), soit près de 42 % des résidences principales, dont de nombreuses passoires énergétiques.
À noter qu’à compter du 17 novembre, une seconde formation débutera sur le campus lillois pour devenir « conducteur de travaux ».
