Formation : La Solive ouvre un campus à Lille

Depuis le 6 octobre, un nouveau campus de l’école « La Solive » a ouvert à Lille. Les personnes en reconversion pourront se former au métier de « chef de projet en rénovation énergétique » ou de « conducteur de travaux ».

Et de six ! Après avoir annoncé l’ouverture d’un nouveau campus à Toulouse en février dernier, La Solive ouvre une nouvelle antenne à Lille, ce qui porte à six le nombre de centres de formation de cette école fondée en 2021.

Les personnes en reconversion professionnelle vers les métiers de la rénovation pourront notamment s’y former pour devenir « chef de projet en rénovation énergétique » et ainsi accéder à des métiers tels qu’auditeur énergétique, accompagnateur Rénov’, conseiller, coordinateur ou chargé d’affaires en rénovation énergétique, « avec un salaire d’entrée moyen de 3 200 euros brut par mois », avance La Solive.

Selon Ariane Komorn, co-fondatrice et CEO de l’école, 85 % des anciens élèves trouveraient un emploi dans les six mois.

Répondre à des besoins importants en rénovation énergétique

Pour rappel, le secteur de la rénovation énergétique fait face à une pénurie de main d’œuvre qualifiée. Selon les estimations, 600 000 postes seraient à pourvoir d’ici 2030 pour répondre aux objectifs énergétiques que la France s’est fixés.

Les besoins sont d’autant plus importants dans la région Hauts-de-France, qui, selon l’Insee, compte plus d’un million de logements très énergivores (étiquettes E, F et G), soit près de 42 % des résidences principales, dont de nombreuses passoires énergétiques.

À noter qu’à compter du 17 novembre, une seconde formation débutera sur le campus lillois pour devenir « conducteur de travaux ».

Par Claire Lemonnier