Garde-corps Aluminium par la Toulousaine
Pour votre terrasse, vos escaliers, vos balcons… Le garde-corps aluminium La Toulousaine habille vos espaces de vie.
Développé à partir de la gamme GYPSE de Technal, le garde-corps aluminium La Toulousaine est gage de qualité.
Le choix de l’aluminium ainsi que le thermolaquage labellisé QUALICOAT garantissent la pérennité de votre garde-corps.
Grâce à la configuration en double poteau et aux platines extra plates, offrez à votre façade un design fin et aéré.
Avantages produit :
- Haute qualité
- Design fin et aéré
- Large gamme de finitions et coloris
- Capacité d’adaptation (pose sur dalle, nez de dalle, entre tableaux et sur écuyer)
- Garantie 10 ans
- Fabrication 100% française
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Utilisation : habitat, commerce, scolaire, tertiaire, agricole, industriel et établissement recevant du public
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Industrie
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Solution Homiris pour rideaux télésurveillés par LA TOULOUSAINE
La Toulousaine s’associe à EPS, n°1 de la télésurveillance en France, pour vous donner accès à une offre qualitative et très compétitive. Cette...
Porte Sectionnelle à panneaux vitrés par la Toulousaine
Les panneaux vitrés en PMMA Choc, résistants aux UV, offrent à cette porte une excellente transmission lumineuse et une grande résistance aux chocs. Nos moteurs permettent...
Rideau métallique MURAX GRANVISION par LA TOULOUSAINE
Leader européen sur le marché des grilles et rideaux métalliques, La Toulousaine lance le Murax GranVision avec une transparence identique au verre, tout en assurant une haute protection...
Porte sectionnelle à panneaux moussés par la Toulousaine
La porte sectionnelle à panneaux moussés est conçue « sur-mesure » pour la fermeture des ateliers ou locaux industriels. Elle s’adapte à tous types d’architectures...
Rideau métallique MURAX VISION par LA TOULOUSAINE
Le rideau Murax Vision est conçu pour protéger votre local tout en privilégiant l’esthétique et la luminosité de jour comme de nuit. La transparence du tablier...