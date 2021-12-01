Garde-corps Aluminium par la Toulousaine

Pour votre terrasse, vos escaliers, vos balcons… Le garde-corps aluminium La Toulousaine habille vos espaces de vie.

Développé à partir de la gamme GYPSE de Technal, le garde-corps aluminium La Toulousaine est gage de qualité.

Le choix de l’aluminium ainsi que le thermolaquage labellisé QUALICOAT garantissent la pérennité de votre garde-corps.

Grâce à la configuration en double poteau et aux platines extra plates, offrez à votre façade un design fin et aéré.

Avantages produit :