Garde-corps Aluminium par la Toulousaine

LA TOULOUSAINE
Pour votre terrasse, vos escaliers, vos balcons… Le garde-corps aluminium La Toulousaine habille vos espaces de vie.

Développé à partir de la gamme GYPSE de Technal, le garde-corps aluminium La Toulousaine est gage de qualité.
Le choix de l’aluminium ainsi que le thermolaquage labellisé QUALICOAT garantissent la pérennité de votre garde-corps.

Grâce à la configuration en double poteau et aux platines extra plates, offrez à votre façade un design fin et aéré.

Avantages produit :

  • Haute qualité
  • Design fin et aéré
  • Large gamme de finitions et coloris 
  • Capacité d’adaptation (pose sur dalle, nez de dalle, entre tableaux et sur écuyer)
  • Garantie 10 ans
  • Fabrication 100% française

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Utilisation : habitat, commerce, scolaire, tertiaire, agricole, industriel et établissement recevant du public

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Industrie
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

LA TOULOUSAINE - Batiweb

La Toulousaine – Expert français des fermetures industrielles et de la protection des bâtiments   Depuis...

Zone Artisanale les Bogues Avenue de Toulouse
31750 Escalquens
France

Plus d'informations


