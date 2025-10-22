ConnexionS'abonner
Les matériaux de construction vers une stabilisation ?

Conjoncture

Publié le 22 octobre 2025, mis à jour le 22 octobre 2025 à 17h31, par Raphaël Barrou

Selon l'Unicem, le secteur de la construction est toujours soumis à l'incertitude politique et budgétaire, qui empêche une reprise de la demande.
©Pexels/Yuri Kim
« Un climat de confusion majeure ». C'est par ces mots que l'Unicem (Union nationale des Industries de Carrières et des Matériaux de construction) a qualifié la situation des matériaux de construction dans sa lettre d'octobre 2025. L'organisation attend désormais que les débats parlementaires aboutissent au vote d’une loi de finances. Selon elle, le redressement des comptes de l’État est une condition indispensable pour regagner la confiance des agents économiques qui restent pour l'instant dans l'expectative.

Matériaux : une production toujours en-dessous de 2024

 

En plus de l'incertitude pour 2026, compte tenu des actualités politiques et budgétaires, les perspectives d’activité restent inchangées pour 2025. L'Unicem table sur environ -5 % pour le BPE et -1 % pour les granulats, en volume. 

La production de granulats se situe d'ailleurs -1,6 % en dessous de son niveau d’août 2024 selon les chiffres de la CVS-CJO. Côté BPE, les volumes livrés se situent 3,2 % en dessous de ceux d’août 2024, alors que les livraisons ont augmenté de 3,6 % en août.

Le logement porté par le segment individuel

 

L'Unicem souligne une « tendance vigoureuse » concernant le logement. Entre juin et août, le nombre de logements commencés a bondi de 22,5 % sur un an et de +23,4 % par rapport aux trois mois précédents. 

En cumul sur douze mois, à fin août, on recensait ainsi 272 785 mises en chantier (soit +3,3 % sur un an). Cette hausse, selon l'Unicem, est en particulier « portée par le segment individuel ».

Le marché de la maison individuelle enregistre par ailleurs une croissance de 28 % des ventes des constructeurs, soit 62 600 unités. L'Unicem identifie « la baisse des taux, puis leur stabilisation depuis six mois, une politique d’offre de crédits bancaires volontariste et surtout l’amélioration et l’extension du dispositif du PTZ, profitant en particulier aux primo-accédants » comme raisons de cette croissance. 

Des chiffres encourageants alors que « les fondamentaux du collectif demeurent plus fragiles », alerte l'Unicem. 

À l'approche des municipales, le ralentissement du côté des travaux publics

 

Du côté des travaux publics, l'approche des élections municipales coïncide avec les difficultés du secteur. L'activité est tombée à 0 % à fin août. En l’absence de changement de tendance, la FNTP s’attend ainsi pour 2025 à une stabilisation des travaux réalisés en valeur.

La preuve, selon l'Unicem, de l’amorce d’une décélération à l’approche des échéances électorales locales. 

