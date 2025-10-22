ConnexionS'abonner
Artibat 2025 : iD Comfort Acoustic, la dernière innovation sol de Tarkett

Publié le 22 octobre 2025, mis à jour le 22 octobre 2025 à 17h10, par Virginie Kroun

Sur Artibat 2025, découverte d’iD Comfort Acoustic, innovation phare de Tarkett. Commercialisée en février dernier, cette nouvelle collection de dalles et lames PVC s’adresse au logement collectif.
©Virginie Kroun
©Virginie Kroun

Après ses revêtements hétérogènes et son site à Sedan, Tarkett nous révèle, sur le salon Artibat 2025, sa dernière solution. Il s’agit d’iD Comfort Acoustic, collection de dalles et lames PVC, commercialisée en février 2025 et adressée à l’habitat collectif.

Quelles spécificités pour cet univers bâtiment ? « On va pouvoir aller en rénovation grâce au système de pose, non collée et modulaire », expose Antoine de Lambertye, chef de marché de Tarkett

-90 % de temps d’installation par rapport à la pose collée

 

Les revêtements s’installent en pose poissée, autrement dit en « post-it ». Cette technique consiste à appliquer un poissant - adhésif -  entre le sol et le revêtement, à l’aide d’un rouleau. Cela « va permettre d'installer les dalles et les retirer ensuite pour les remplacer, si le produit a été dégradé », poursuit-il. 

Ce qui réduirait de 90 % le temps d’installation pour le solier, par rapport à une pose collée, comme le temps de remise en trafic dans la copropriété

Sans compter d’autres propriétés, énumérées par Delphine Margrain, directrice Marketing de la marque : « Il y a d'une part un confort à la marche, une chaleur au pied et une super acoustique par rapport au carrelage, sur deux niveaux. D’un appartement à l'autre, on est à 19 dB, le standard haut de ce qu'on attend dans les habitations. Et à l'intérieur de la pièce, on est classe A, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de résonance ». 

Plusieurs décors bois et minéraux 

 

L’iD Comfort Acoustic se répartit entre différents formats : des lames de 20 x 120 et des dalles 50 x 50, plus faciles à appliquer que des rouleaux. Elles sont respectivement déclinées dans des décors bois (noyer, chêne…) et minéraux (ciment et terrazzo). 

La malléabilité du PVC tend à faciliter les découpes, pour différentes finitions, pouvant associer les univers boisés comme minéraux. De quoi titiller l’imagination aux professionnels de la prescription.

«On a quand même 25 décors, c'est une gamme assez large avec deux formats. Les architectes peuvent tout à fait avoir un décor bois pour les chambres, pour le salon, voire des imitants minéraux pour la cuisine », illustre Mme Margrain. 

Et de nous confier qu’après huit mois de commercialisation, les installateurs apprécient la souplesse de pose mais aussi son aspect durabilité. Selon la marque, la recyclabilité des produits est à 30 % et leur poids carbone 1,5 à 2 fois plus faible, par rapport à un produit équivalent. Leur fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) est toutefois en cours validation sur la base Ignes.

Propos recueillis par Virginie Kroun
 

