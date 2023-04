Générateur électrique mural d'eau chaude sanitaire composé d'une chaudière électrique et d'un échangeur à plaques INOX soudo-brasé.



Peu encombrant, mural et facile à installer il permet une production d'eau chaude sanitaire et technique :

instantanée : lavabos, poste d'eau, groupe nettoyage haute pression,...

semi-instantanée : douches, collectifs, poste industriel ou agroalimentaire,...