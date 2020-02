Marque française créée en 1974, GRETEL est aujourd’hui reconnue pour son expertise dans le domaine de la chaudière électrique, tant pour la diversité de ses gammes que pour la qualité de ses fabrications.

A partir de la chaudière électrique murale de chauffage central à usage domestique, notre produit d’origine, nous avons étendu notre savoir faire à de nombreux champs d’application, chauffage, production d’eau chaude sanitaire et appareils d’appoint, en recherchant toujours des solutions adaptées conjuguant SIMPLICITE et FIABILITE.

Notre souplesse et notre flexibilité nous permettent également de répondre à toute sollicitation dans le but de satisfaire chaque exigence particulière en proposant des fabrications « sur mesure » et un service de qualité même dans l’urgence.