HeliCut Monobloc : mèche à défoncer d‘ébauche-finition - plaquettes réversibles

La conception monobloc a un effet positif sur la broche et sa durée de vie :

Absorption des vibrations

Bonne concentricité (pas d'interface entre la fraise et la broche)

Haute qualité d'équilibrage

Faible effet de levier (distance des plaquettes à la surface de contact de la broche)

Performance de l'outil :

Universel : haute qualité sur la pièce, dans tous les types d'usinage

Stable : Il est possible d’usiner à des vitesses d’avance élevées avec des entrées importantes

Convient pour le rainurage : première arête de coupe périphérique avec angle axial négatif

Chambres à copeaux séparées et arêtes de coupe périphériques intégrées : très bonne évacuation des copeaux