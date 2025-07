TRIBUNE - Entre rebondissements budgétaires et réglementaires, la rénovation énergétique affronte des jours incertains en France. C’est ce que pense Sibylle Daunis-Opfermann, directrice générale de La Plateforme du Bâtiment. L’intéressée dresse les axes et solutions du négoce du groupe Saint-Gobain afin de massifier ces chantiers.

Tous ces atermoiements, ces minimisations de budget, ces manœuvres dans un sens ou un autre, n’aident absolument pas le sujet de la rénovation énergétique en France.

On préférerait que le sujet des primes soit un sujet posé avec des critères clairs et valables dans le temps, comme une durabilité de MaPrimeRénov’ au-delà de l'année civile. Ce n’est pas le cas, donc ça crée évidemment chez nos clients professionnels et chez leurs clients beaucoup d'hésitation, de questionnements.

Au sein de la Plateforme du Bâtiment, nous n’avons pas misé sur les aides mais sur l’accompagnement technique de nos clients et le saut de DPE.

MaPrimeRénov’ : « un système qui a besoin d'être redynamisé »

Nous sommes plutôt partisans d'avoir à la fois des aides et des montants fixés dans le temps. Pas pendant trois ou six mois, mais au moins sur une durée de deux à trois ans, de façon à pouvoir se projeter sur des bouquets de travaux, notamment ces fameuses rénovations d'ampleur.

Car même si la subvention peut aller jusqu'à 70 000 ou 80 000 euros sur une rénovation d'ampleur, ce sont quand même des travaux qui coûtent très cher et quand on est un client particulier, les aides peuvent mettre du temps à venir. Beaucoup d’artisans ont également témoigné sur ce début d'année des difficultés à se faire rembourser.

Il est aussi assez rare, en tant que particulier, de faire tous ces travaux en même temps chez soi. Si on a une vision cible qui consiste à la fois à changer ses menuiseries, isoler l’enveloppe et peut-être installer un chauffe-eau thermodynamique, souvent, ce sont des travaux qu'on va étaler sur plusieurs années. Raison de plus pour fiabiliser des aides plus pérennes, à travers un processus d’évolution sur deux-trois ans, accompagné au titre de la rénovation d’ampleur.

Face à la suspension du guichet MaPrimeRénov’, on imagine bien que tous les artisans qui avaient fait des devis pour des rénovations d'ampleur au printemps se sont retrouvés le 23 juin avec des devis en cours, mis de côté par leurs clients, en attendant le mois de septembre.

En outre, on peut se demander : que deviendra MaPrimeRénov’ ? On sait que les dossiers déposés avant vont être traités sur la même base que les critères précédents. Mais les futurs dossiers seront-ils assujettis à de nouvelles règles ?

L’IA pour guider les professionnels

Depuis le début, la Plateforme du Bâtiment a fait le choix de se positionner sur le saut de DPE, c'est-à-dire le bien-être des habitants et l’économie d’énergie. Nos artisans sont les ambassadeurs de cette rénovation énergétique, avant même ou peut-être au-delà du sujet des aides.

Les aides sont une des composantes d'accélération de ce marché, mais notre fondement est quand même de travailler sur une offre et des solutions qui sont cohérentes pour créer un meilleur confort énergétique et thermique.

Nous avons notamment déployé un partenariat avec la start-up La Bonne Réponse. Mi-juin, nous avons lancé un pilote dans quatre de nos dépôts, et mis entre les mains de nos experts rénovation énergétique une intelligence artificielle sur tablette.

Il s’agit d’une IA générative conversationnelle, capable à la fois d'ingérer un DPE et de préconiser les bouquets de travaux les plus pertinents pour atteindre un objectif qu'on lui fixe. Elle repose sur de multiples sources officielles mises à jour. Ce qui permet d'avoir un upgrade, chaque nuit, de tous les mouvements sur les aides nationales, et aussi locales.

L’outil inclut également l'offre de la Plateforme du Bâtiment, afin de comparer les différents produits et accompagner l'établissement d'un devis. Cette IA est surentraînée dans le domaine de la rénovation énergétique et a en référence toute la documentation technique des fabricants-partenaires de la Plateforme du Bâtiment. Nos préconisations sont donc réellement établies pour répondre au mieux au besoin du client.

L'avantage de l'IA conversationnelle, c'est qu'on va pouvoir accompagner l’artisan avec des questions extrêmement simples et directes. Elle permet aussi une montée en compétences de nos 70 - bientôt 100 - experts rénovation énergétique. Ils ont tous suivi un cursus complet de formation. C’est seulement ensuite qu’on les dote d’un outil d'intelligence artificielle : pour leur faire gagner du temps, en pertinence ou peut-être comparer plus rapidement différentes solutions techniques. Mais à la fin nous comptons sur les compétences de nos équipes pour accompagner nos clients vers les bons choix.

Les clients qui viennent chez nous sont des entreprises générales du bâtiment et aussi des spécialistes. Nous devons, avec nos partenaires industriels, les amener à considérer l’intérêt du bouquet de travaux. Il est très intéressant de mettre en situation dans nos dépôts un fabricant de chauffage avec un spécialiste de ventilation, pour qu’ils expliquent le double bénéfice de ce lot de travaux. Certains artisans savent tout faire, mais parfois ils ont besoin d’une compétence complémentaire : c’est aussi l’intérêt de la communauté d’artisans que nous animons dans nos dépôts. Nous avons l’ambition d’entraîner notre écosystème dans cette dynamique.

Grand oublié de la rénovation énergétique : le confort d’été

La Plateforme du Bâtiment vient de terminer sa deuxième Quinzaine de la rénovation énergétique. La première avait eu lieu fin janvier/début février.

L'objectif à travers cet événement est d’impulser un maximum d’échanges, afin que le sujet de la rénovation énergétique devienne naturel et s'ancre dans nos équipes.

La deuxième et dernière de l’année a eu lieu du 30 juin jusqu’au 14 juillet. Je trouve que le rythme été-hiver est intéressant pour parler du confort thermique dans sa globalité.

C’est tout aussi important d'avoir un bon confort d'hiver et un bon confort d'été. Mais les solutions ne sont pas toujours les mêmes, selon les régions et le bâti. Des produits, d'isolation notamment, vont être extrêmement forts pour retenir la chaleur longtemps à l'extérieur. Par contre, une fois entrée, il continuera de faire chaud même si la température extérieure chute.

Ce n'est pas non plus le même cas de figure quand on habite sous les toits à Paris ou dans une maison isolée, avec uniquement une cuve à fioul dans son jardin.

Pour nous, ces Quinzaines de la rénovation énergétique sont un prétexte à éclairer les différents angles et instaurer une prise de conscience globale sur ce sujet complexe.