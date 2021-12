K-Flex Rouleaux

Toute une gamme de rouleaux isolants en élastomère, adhésifs ou non, avec ou sans revêtement (alu, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD ou Color System) conçus pour l'isolation des gaines, ballons et tuyauteries de gros diamètres.

La pose du ruban doit s’effectuer installation arrêtée, en respectant la température de mise en œuvre (+10°C à +30°C). Il est essentiel, comme avec tous les rubans adhésifs, de respecter la propreté du support. Celui-ci doit être sec, dégraissé et exempt de toutes poussières. Le ruban devra être découpé avec un outil tranchant (cutter, ciseaux).

Pour obtenir une bonne tenue de l’adhésif, il est impératif d’exercer une forte pression du produit sur son support et il faudra éviter toute tension ou allongement de l’isolant.

Avantages produit :