SAGI K-FLEX commercialise une large gamme de produits isolants en élastomère, sous forme de tubes, de plaques et de rouleaux de marque K-Flex et Rubaflex, mais également de la laine de roche et divers accessoires nécessaires à l’isolation des canalisations tels que les cordons chauffants, supports, rubans isolants...

Créée en 1993, la société a su s’adapter aux besoins spécifiques du marché de l’isolation, et s’est spécialisée dans d’autres domaines : l’isolation acoustique, la protection UV, la protection incendie…

Doté d’un service de recherche technique et développement, SAGI propose également d’isoler des pièces très particulières, comme les singularités : vannes, brides, filtres... pour le sanitaire chauffage ou la climatisation.

Le savoir-faire de SAGI K-FLEX :