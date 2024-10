L'option CÉLARÉ : la motorisation intégrée pour portails coulissants

Compatibilité : Conçue pour les portails coulissants en aluminium et composite.

Intégration : Le moteur et les organes de sécurité (cellules, clignotant, etc.) sont intégrés au montant du portail.

Installation : Système Plug and Play prêt à poser / Pas de crémaillère nécessaire / Gestion des fins de course intégrée électroniquement

Versions disponibles : Célaré avec alimentation électrique (jusqu'à 40 cycles/jour) / Célaré+ avec autonomie solaire totale grâce aux panneaux photovoltaïques (jusqu'à 20 cycles/jour)

Sécurité : Cellules et feu clignotant intégrés

Utilisation : Manœuvre simple du portail / Déverrouillage intérieur et extérieur par clé / Assistance à l'ouverture pour une manipulation facile

Design : Sans bloc moteur extérieur / Sans crémaillère apparente / Sans bloc de cellules visibles / Poignée de tirage intégrée au montant

Durabilité : Motorisation garantie 3 ans / Batteries garanties 2 ans (pour la version solaire)

Installation facilitée : Pas d'habilitation électrique requise pour l'installateur / Idéal pour les entrées avec contraintes d'encombrement ou refoulements limités / Adapté aux entrées éloignées (surtout pour la version solaire)