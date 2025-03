Dirickx, au service de vos projets depuis un siècle

Depuis plus de 100 ans, Dirickx est une référence incontournable dans la protection périmétrique, fort de cet héritage et de cette expertise, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre, avec une ambition : embellir vos extérieurs. La marque DIRICKX Savoir embellir offre des solutions qui allient esthétisme, durabilité et personnalisation.

En 2025, pour la sortie du nouveau catalogue multi-matériaux, c’est aussi 3 nouveaux modèles de portails qui font leur arrivée.

Lancement de trois nouveaux portails : Gloria, Mahonne et Paranza

Afin de répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de sécurité, de design et de durabilité, Dirickx Savoir Embellir dévoile trois nouveaux modèles de portails dans la collection NAVAL.

Ces modèles, alliant esthétique, robustesse et performance, sont fabriqués en France. Un panel de 20 coloris RAL est proposé sur le nuancier standard.

Gloria : Ce modèle se distingue par ses lignes modernes et épurées, idéales pour les habitations contemporaines. Avec ses barreaux en aluminium de tailles variées (195 x 20 mm, 100 x 20 mm, et 30 x 20 mm) agencés de manière aléatoire, ce portail aluminium ajouré allie modernité et légèreté. Découvrez plus en détail le portail Gloria.

Mahonne : un portail aluminium semi-ajouré de la collection NAVAL qui séduit par son aspect traditionnel revisité. Les découpes laser situées au-dessus des lames apportent une touche de design unique à tous types de propriétés. Avec 5 motifs de découpe laser au choix, le Mahonne apporte originalité et personnalisation à l’entrée de la propriété. Découvrez plus en détail le portail Mahonne.

Paranza : Avec son remplissage en lames de 200 x 20 mm et ses tôles en aluminium de 3 mm d’épaisseur, ce portail allie élégance et robustesse. Les découpes laser, positionnées sur les côtés du portail, offrent un design unique avec un choix de 5 motifs pour un rendu sur mesure qui reflète le style de l’habitation. Découvrez plus en détail le portail Paranza.

Gloria, Mahonne et Paranza s’intègrent parfaitement dans l’offre existante de Dirickx le Savoir embellir, qui propose des solutions de portails et clôtures performants et élégants, adaptés à tous les besoins. Le laquage ainsi que la structure des portails disposent d’une garantie de 25 ans. Les portails sont motorisables et existent en plusieurs types d’ouvertures : battant, autoportant et coulissant. La gamme offre également un large choix de clôtures associées pour valoriser les extérieurs des maisons individuelles ou collectifs d’habitation.

