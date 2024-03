Logiciel de gestion pour le bâtiment

Le logiciel de gestion SIMPLE pour les entreprises du bâtiment

OBAT est un logiciel de gestion et de facturation en ligne destiné aux professionnels du BTP. Simple à utiliser et clé en main, il est adapté aux besoins des artisans indépendants, des TPE et des petites PME du bâtiment. Avec Obat, bénéficiez d’un accompagnement personnalisé par des conseillers experts et de très nombreuses fonctionnalités pour vous aider à simplifier votre gestion d’entreprise et devenir plus rentable !

Chiffrez vos devis en 3 min et sans erreur de calcul : créer des devis et factures n’a jamais été aussi simple grâce à l’interface intuitive d’Obat. Vous pouvez réutiliser vos documents et les lignes de vos anciens devis en quelques clics pour encore plus de rapidité. Une fois le chantier terminé, transformez vos devis en facture en 1 clic.

Vendez plus avec des devis professionnels à votre image : personnalisez vos documents simplement grâce à l'éditeur et créez des devis clairs et modernes qui inspirent confiance et impressionnent vos clients pour signer plus de chantiers.

Faites signer vos devis par signature électronique et gagnez des heures en déplacement inutile ! Envoyez vos documents par email en 1 clic et signez vos devis à distance directement depuis l'interface pour conclure plus de contrats.

Remplissez vos bordereaux de chantier de manière rapide et précise afin de répertorier l'ensemble des tâches, fournitures et quantités nécessaires à la réalisation des travaux.

Créez votre propre bibliothèque d'ouvrage pour la réutiliser sur de nouveaux chantiers et gagner du temps dans la création de vos devis ou utilisez la bibliothèque de prix Batichiffrage intégrée pour proposer des tarifs compétitifs à vos clients.

Générez automatiquement des attestations de TVA pré-remplies et de nombreux autres documents commerciaux : factures de situation, acomptes, avoirs, retenues de garantie, factures acquittées, encaissements, primes CEE…

Suivez votre rentabilité et maîtrisez les coûts de vos chantiers en ajoutant vos factures d'achats (achats de matériaux, location d'équipements…) et vos heures travaillées. La marge globale du chantier s'ajuste automatiquement et vous renseigne sur la rentabilité du projet.

Organisez vos travaux avec le planning de chantier et planifiez vos interventions et déplacements. Séparez vos projets en lots et en phases et assignez simplement vos ressources humaines (employés, intérimaires, sous-traitants) et matérielles.

Soyez payé rapidement, Obat vous notifie en cas d'impayé : suivez vos encours clients et réalisez facilement vos relances commerciales.

Pilotez votre activité en temps réel grâce au tableau de bord pensé pour les artisans. Suivez l'évolution de votre chiffre d'affaires, de vos marges, de vos bénéfices, de votre résultat en temps réel. Vous ne chiffrerez plus jamais un chantier à l'aveugle !

Suivez vos chantiers du devis à la facturation où que vous soyez, au bureau, sur un chantier, chez un client, depuis PC, MAC, smartphone ou tablette !

Les garanties OBAT :

Un support d’excellence entièrement gratuit disponible par téléphone, chat ou email : Obat offre une équipe d’assistance humaine de proximité entièrement dédiée à vous aider en quelques minutes pour toutes vos demandes. Et cela gratuitement et en illimité !

Logiciel certifié anti-fraude à la TVA, OBAT vous permet de réaliser des documents conformes à la législation française et munis des mentions légales obligatoires.

De nombreux tutoriels et supports vidéos consultables en ligne à tout moment pour une aide toujours à portée de main et ne jamais rester bloqué.

Vos données 100% sécurisées en France : vos informations sont sauvegardées automatiquement sur des serveurs en France et dupliquées à plusieurs endroits en temps réel. Garantie sans aucune perte de données !

OBAT c’est aussi :