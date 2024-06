Obat : la solution de gestion tout-en-un pour des chantiers enfin rentables

Obat, du devis/facturation à une solution de gestion 360° pour les entreprises BTP

À son lancement, le logiciel Obat s’était fixé un objectif plutôt ambitieux dans le paysage BTP de 2019 : accompagner les artisans et les petites structures du bâtiment dans la digitalisation de leur activité et simplifier leur quotidien professionnel par le biais d’outils numériques pensés pour leurs besoins.

Après deux levées de fonds consécutives en 2022 et en 2023, on peut dire que la société nantaise n’a jamais dévié de sa mission. Aujourd’hui, la solution compte plus de 20 000 clients, tous conquis par sa grande facilité d’utilisation et l’excellence de son support client.

Particulièrement à l’écoute des retours et des demandes de leurs utilisateurs, les concepteurs d’Obat ont su faire évoluer le logiciel afin qu’il réponde le mieux possible aux exigences des professionnels du BTP. Initialement centré sur l’édition de devis et factures et la gestion administrative, l’outil a progressivement intégré des fonctionnalités avancées de gestion d’entreprise, de planification de chantier, de comptabilité et de visibilité en ligne.

Le but étant de proposer une solution globale, qui permette de piloter l'ensemble des étapes commerciales et opérationnelles, de l’émission des premiers devis jusqu’à la livraison des travaux.

Nouvelles fonctionnalités 2024 : la rentabilité de chantier et le suivi financier

Parmi les nombreux défis auxquels sont confrontés les artisans, maintenir une entreprise rentable sur le long terme est sans aucun doute le plus ardu. Entre les frais généraux, les coûts inhérents aux chantiers, et la nécessité de rester compétitif sur un marché concurrentiel, ces derniers doivent en effet jongler avec de multiples paramètres pour chiffrer correctement leurs projets.

Pour Obat, il était donc évident que le prochain volet de fonctionnalités serait dédié à aider ses clients à améliorer leur rentabilité. Au programme : une meilleure maîtrise des dépenses et une optimisation des marges commerciales. En complément des outils déjà existants, comme le calcul automatique des marges dans les devis, de belles nouveautés ont ainsi été déployées sur l’application en 2024.

On peut notamment citer l’enregistrement des achats professionnels et la saisie des heures de travail et des coûts de main-d'œuvre associés, qui permettent un contrôle précis des ressources matérielles et humaines de l’entreprise. D’une commande de matériel à l’intervention d’un collaborateur ou d’un sous-traitant, l’utilisateur peut alors voir l’impact de chaque dépense sur sa marge, et analyser en temps réel la rentabilité de ses chantiers ou de la société dans son ensemble.

En parallèle, le logiciel a aussi élargi son éventail d'outils de suivi financier, incluant désormais la synchronisation bancaire pour offrir une vision exhaustive de ses transactions professionnelles.

En constante évolution, la plateforme promet encore de nombreuses innovations à ses utilisateurs dans les mois et années à venir. Pour ne rien manquer et tester le logiciel, rendez-vous sur le site d’Obat où une période d’essai de 14 jours sans engagement est offerte à tout nouvel inscrit !

