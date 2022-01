Motorisation de porte de garage Supramatic

Motorisation ultra rapide pour un confort optimal.

Vitesse d’ouverture max : 22cm/s

Commande séparée de l’éclairage halogène Seconde hauteur d’ouverture réglable individuellement Largeur de porte : jusqu’à 5500mm Pour max 25 cycles de porte (modèle E) ou 50 cycles de porte (modèle P)

La motorisation SupraMatic est compatible avec toutes les portes de garage Hörmann et peut être associée avec les autres marques les plus répandues. De plus, elle est équipée d’une sécurité anti-relevage et d’un automatisme d’arrêt en cas d’obstacle inattendu.

Equipée du système radio BiSecur.