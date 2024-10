PRB HISTORIA : la gamme PRB dédiée à la rénovation patrimoniale

Ils allient respect des traditions, innovation technologique et performance pour offrir des solutions adaptées à des projets de rénovation.

Produits formulés pour la plupart à la chaux

Solution complète pour les travaux sur façade ancienne

Produits souples, maniables, résistant et respirants.

Enduits et badigeons à la chaux, labelisé excell+/vert permettant l'usage des produits en zone vinicole