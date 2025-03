Un marché en pleine mutation : des défis climatiques et réglementaires croissants

Le réchauffement climatique et l’urbanisation galopante entraînent une hausse significative des températures en milieu urbain, favorisant la formation des îlots de chaleur. Selon le GIEC, le cool roofing, qui consiste à appliquer des revêtements réflectifs sur les toitures, est une des solutions permettant de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre, de lutter contre les îlots de chaleurs et de diminuer la température intérieure des bâtiments.



Par ailleurs, les nouvelles réglementations telles que la RE2020, avec le degré heure, et le décret tertiaire imposent des obligations accrues en matière de réduction de la consommation énergétique. Dans ce contexte, l’adoption de solutions innovantes comme PRB COOL+ ROOF devient un levier stratégique pour les professionnels du bâtiment et les gestionnaires d’infrastructures.

PRB COOL+ ROOF : une solution efficace et responsable

PRB COOL+ ROOF est un système thermo-réflectif composé d’une base PRB COOL+ ROOF BASE et d’une finition PRB COOL+ ROOF TOP. Conçu pour améliorer la performance thermique des bâtiments, il offre plusieurs avantages :



- Performances thermo-réflectives élevées : les rayonnements solaires sont fortement réfléchis et l’absorption de chaleur réduite, contribuant à diminuer la température intérieure jusqu’à 6°C.

- Diminution des besoins en climatisation : jusqu’à 45 % d’économies d’énergie peuvent être réalisées, réduisant ainsi les coûts d’exploitation. Cette baisse en besoin de climatisation contribue à réduire les rejets de C02.

- Amélioration du rendement des panneaux solaires : la réflectivité accrue de la toiture permet un gain de production énergétique de 6 % à 25 %, et jusqu’à 40 % pour les panneaux bifaciaux.

- Durabilité : la réduction de la montée en température de la toiture, et de facto du bâtiment global, permet de limiter le phénomène d’échauffement des suppo

- Contribution à la lutte contre les îlots de chaleur urbains : en réduisant la température des toitures, cette technologie participe activement au rafraîchissement des villes.

Des performances optimales grâce à des produits de haute qualité

Le système PRB COOL+ ROOF repose sur deux produits complémentaires :



- PRB COOL+ ROOF BASE : la couche de base thermo-réflective garantissant une excellente adhérence sur de nombreux supports, empêchant les remontées bitumineuses et assurant une application homogène.

- PRB COOL+ ROOF TOP : la finition organique hautement réflective, qui optimise la durabilité des propriétés thermo-réflectives. Sa résine spécifique, à base de PVDF, protège la finition de l’encrassement, de l’usure et permet de conserver durablement la blancheur de la finition pendant 20 ans.

Le système PRB COOL+ ROOF affiche un indice de réflectance solaire (SRI) élevé de 118, assurant ainsi une performance thermique optimale sur le long terme.

Une solution adaptée à une grande palette de destinations

PRB COOL+ ROOF est conçu pour s’adapter à divers types de bâtiments : entrepôts logistiques, bâtiments industriels, hypermarchés, plateformes logistiques, bâtiments agricoles et ERP. Il s’applique sur une grande variété de supports : dérivés bitumineux, tôle en fibrociment, bac acier, shingle, tuile ciment/béton, métaux non ferreux/galvanisés.

Conclusion

En quelques mots

PRB COOL+ ROOF BASE Primaire d'accrochage du système thermo-réfléchissant PRB COOL+ ROOF + Performances thermo-réflectives élevées : améliore le confort intérieur en été

+ Excellente adhérence

+ Compatible avec de nombreux supports

+ Bloque les remontées bitumineuses

+ Simple d’utilisation, produit monocomposant Seau métallique 25 kg / fût de 300 kg Voir la fiche produit

PRB COOL+ ROOF TOP Finition organique du système thermo-réfléchissant PRB COOL+ ROOF + Augmente la durabilité des propriétés thermo-réflectives

+ Résine spécifique à base de PVDF protégeant de l’encrassement, de l’usure et conservant durablement la blancheur de la finition

+ Absorption de la chaleur réduite : améliore le confort thermique intérieur

+ Réduit les besoins de climatisation

+ Lutte contre les îlots de chaleurs urbains Seau métallique 20 kg / fût de 150 kg Voir la fiche produit

