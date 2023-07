PRB SOUS ENDUIT R&D : sous enduit monocouche semi allégé éco conçu grain fin

Bétons

Maçonneries de parpaings de granulats courants ou légers ou de briques montées à joints traditionnels ou minces (DTU 20.1).

Sous-enduits ciments et bâtards (DTU 26.1).

Maçonneries anciennes et autres supports nous consulter (DTU 26.1).

Maçonnerie béton cellulaire de masse volumique > 500 kg/m3 selon NF EN 772-13.

Sur les parois enterrées de maisons individuelles de cat III, au sens du DTU 20-1. Consultez nos fiches techniques pour plus d’informations.