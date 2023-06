Séparateurs d’hydrocarbures à rétention totale

Conçu pour une installation facile, vous épargnant du temps et de l’argent

Certifié conforme à la loi EN 858 – 1 et PPG3 pour une tranquillité d’esprit totale

Points de ventilation au niveau de l’encolure

Maintenance/entretien depuis le niveau du sol

Construction des modèles en PRV & PE – haute résistance et longévité