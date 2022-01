TERRAZZO marbre et résine HIMFLOOR DS7000

Ce revêtement de sol à base de marbre et liant résine époxy coulé et poncé in situ est le revêtement parfait quand on souhaite donner aux sols un aspect noble et durable. (Classement UPEC Bâtiment Public U4P4).

Ce système de revêtement allie la beauté classique du marbre avec la durabilité des résines époxydiques. Il est obtenu par coulage et ponçages successifs. C’est un revêtement sans retrait qui peut être coulé sur des surfaces moyennes en continu, sans pose de profilés.

Convient aux galeries marchandes, salles de spectacle, musées, gares, aérogares, halls d’aéroports, halls de cinéma, hôtels, banques, bureaux, sièges sociaux, showrooms, restaurants, surfaces commerciales, boutiques, espaces d’exposition, théâtres, autres locaux piétons très sollicités.

Avantages produit :