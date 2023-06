Ultra-12 Système sous revêtement : chauffage au sol

Ajoutant seulement 18 mm au sol, l'Ultra-12 offre une véritable facilité d'utilisation et convient à presque tous les revêtements de sol, y compris : parquet bois collé ou flottant, sols en céramique ou en pierre, ainsi que vinyle et dalles PVC.

Sa technologie basse-consommation offre de faibles coûts de fonctionnement et peut être utilisée avec des chaudières traditionnelles et des pompes à chaleur.