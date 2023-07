Warmup se lance dans le chauffage au sol hydraulique

Warmup vise à rendre le chauffage au sol plus efficace, plus simple, et plus économe que jamais. Avec le lancement de sa gamme hydraulique, Warmup propose des solutions chauffantes adaptées à tous projets et à tous types de surface. L'installation d'un système hydraulique peut être un processus compliqué. Toutefois, Warmup offre une installation sans tracas pour des projets de toutes tailles.



La gamme de chauffage au sol hydraulique Warmup est articulée autour de deux solutions principales, le système Ultra-12 et le système Clypso, chaque système étant conçu pour une application spécifique. L’Ultra-12 est un système ultra mince destiné à être installé direct sous le revêtement, le réhaussant que de 18mm, tandis que le Clypso est conçu pour être utilisé sous chape. À ces deux solutions chauffantes viennent s’ajouter une gamme complète de thermostats intelligents, de collecteurs, d’actionneurs, et de tuyaux.

Les systèmes hydrauliques Warmup sont conçus pour être simple à installer et peuvent être mis en œuvre dans des projets déjà en cours, n’impactant que très peu la hauteur du sol fini. La gamme hydraulique Warmup offre une excellente production de chaleur avec des températures d'eau basses, et chaque système présente une construction unique pour des performances optimales. Avec la possibilité d'être utilisés avec des systèmes de chauffage traditionnels et des pompes à chaleur, les deux systèmes fourniront une chaleur économe en énergie et de faibles coûts de fonctionnement à long terme pour l'utilisateur.



Ces systèmes ultra fins, associés aux thermostats Warmup Smart WiFi, permettent une faible consommation d'énergie, à faible émission de carbone et ultra efficace pour toutes les pièces du domicile.

Au cœur de la gamme hydraulique Warmup se trouve le système Ultra-12. L'Ultra-12 est un système de chauffage au sol hydraulique pour les projets neuf ou de rénovation, ajoutant seulement 18 mm à la hauteur du sol. Offrant une installation mince, l’Ultra-12 est doté d'une isolation intégrée et d'un diffuseur en aluminium pour une répartition homogène de la chaleur. Les panneaux présentent également des facultés de découplage, protégeant le carrelage qui sera collé directement dessus. L’Ultra-12 dispose du nouveau tuyau PERT 12mm avec barrière anti-oxygène de Warmup.

Les solutions chauffantes hydrauliques de Warmup peuvent être contrôlées à l'aide des thermostats intelligents Warmup Smart WiFi. Le système de commande sans-fil Konekt fournit aussi une chaleur automatisée et précise à l'utilisateur. Les thermostats intelligents Warmup sont également gérables via les applications mobiles MonChauffage et Warmup Konekt, disponibles sur Android et iOS.