Unité de dosage à entraînement hydraulique NOVAG I

Notre enseigne propose une large gamme professionnelle de matériels bi-composant destinés à la pulvérisation de polyurethane et de polyurée, et regroupe tout le matériel nécessaire : machines et pistolets de pulvérisation, pièces de remplacement, consommable, EPI. Ces produits sont en stock dans notre entrepôt et disponibles rapidement avec une expédition en 24h.