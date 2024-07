La nouvelle unité de dosage à entraînement hydraulique NOVAG III PLUS a été conçue et fabriquée pour répondre aux exigences les plus exigeantes des applications de mousse industrielle en place de systèmes à deux composants nécessitant une précision de dosage élevée pour assurer la meilleure qualité de mélange des composants chimiques.

Sa configuration particulière facilite l'accès à tous ses composants, simplifie les fonctions de contrôle et réduit considérablement le temps de maintenance.

Avantages produit :

Précision de dosage élevée

Accès facile à tous les composants

Réduction du temps de maintenance

Fonctions de contrôle simplifiées

Système de chauffage primaire

Système de chauffage de tuyau

Écran tactile

Pompes monobloc avec système anti-fuite

Enregistreur Novag

Durée de vie maximale des joints d’étanchéité

Stabilité constante de la pression

Plusieurs tailles de pompes disponibles

Notre enseigne propose une large gamme professionnelle de matériels bi-composant destinés à la pulvérisation de polyurethane et de polyurée, et regroupe tout le matériel nécessaire : machines et pistolets de pulvérisation, pièces de remplacement, consommable, EPI.

Ces produits sont en stock dans notre entrepôt et disponibles rapidement avec une expédition en 24h.