WEASCOM : application de gestion des heures dématérialisées

WEASCOM c’est l’application avec un design simple et ergonomique, prenez en main rapidement vos relevés d'heures. Visualisez les principaux indicateurs du tableau de bord mensuel (Heures travaillées, Indemnités, ...) Un simple clic sur un jour du calendrier et vous serez prêt à saisir l'activité de la journée.



Toute votre activité dans votre poche. Saisissez vos heures travaillées en toute autonomie. Notez vos indemnités (panier, diner, déplacement, ...)

Consultez ou modifiez vos temps de travail sur tous vos appareils, où que vous soyez. Limitez les erreurs de saisie grâce aux contrôles de cohérence automatiques.



Connectez-vous en toute sécurité. Enregistrez autant d'utilisateurs que prévoit votre contrat. Gérez les droits d'accès de vos collaborateurs en activant ou désactivant leur compte. Respect des dispositions législatives et règlementaires applicables en matière de données personnelles.



Stockez les documents de vos collaborateurs (titre de séjour, carte BTP, carte professionnelle, ...) dans un espace organisé et sécurisé. Réduisez les coûts liés aux documents papiers. Simplifiez la gestion de vos documents, facilitez le travail collaboratif.



Suivez les données collectées en temps réel. Générez vos rapports dynamiques pour une vision d'ensemble de votre activité. Exportez les données qui comptent en un clic. Facilitez votre gestion de la paie. Analysez les heures travaillées sans effort.



Renseignez les projets ou affaires visibles par vos collaborateurs y compris tout ce qui peut composer la vie d’une entreprise quel que soit le domaine d’activité (Congés, Absences, Formation, Télétravail, Chômage partiel, Chantier, Client, ...)

Instantanément accessible par les utilisateurs. Archivez vos anciens projets en les rendant inactifs.



Validé simplement les relevées d’heures de vos collaborateurs avant la mise à disposition aux services RH.