Génie Climatique 2026

BOITCO : la boite de réservation la plus plébiscitée par les professionnels
Boîte de réservation étanche – Fabrication française et qualité garantie Optimisez vos chantiers avec notre boîte de réservation 100 % étanche,...
Thématique du 12 octobre au 26 octobre
Boîte de réservation étanche – Fabrication française et qualité garantie Optimisez vos chantiers avec notre boîte de réservation 100 % étanche,...
Préparateur d'eau chaude sanitaire semi-instantané à serpentin haute performance. Élimination des risques de corrosion Importants débits d'eau en continu Réchauffage...
Les circulateurs DAB sont adaptés aux systèmes de chauffage, de ventilo-convecteurs et de climatisation. Ils assurent une circulation optimale entre tous les équipements de chauffage...
Chaque automne, le pic de la saison de chauffe sature les plannings des techniciens CVC. Twimm vous aide à anticiper la charge.
Le fluide frigorigène RS51 (R470B) constitue aujourd’hui l’une des meilleures alternatives aux R448A, R449A, R404A et RS50. Classé ASHRAE A1 (non toxique, non inflammable)...
HYBRID+ L’adoucisseur nouvelle génération avec filtration intégrée Un seul appareil. Deux fonctions clés. Une eau de qualité optimale dans toute la maison. L’HYBRID+...
Dans un contexte où la rénovation énergétique des bâtiments existants est au cœur des enjeux de performance, la montée en compétence des professionnels...
La gamme PRB MASS propose une solution complète de mastics haute performance, conçue pour répondre à tous les besoins de collage et de jointoiement dans le bâtiment. Adaptée...
Découvrez la pompe à chaleur monobloc R290 avec le meilleur rapport qualité-prix du marché ! Polyvalence et performance pour tous les projets de rénovation. 5 modèles...
La pompe à chaleur air/eau Vaillant aroTHERM plus est une solution haute température conçue pour les projets de rénovation énergétique comme pour les constructions...
Lampe frontale puissante conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage performant et polyvalent dans toutes les situations. Avec une puissance pouvant atteindre 900 lumens,...
Cette formation prépare les stagiaires au métier de Technicien(ne) d’entretien et de maintenance des systèmes de chauffage bois énergie indépendant et de ventilation...
AirPro : la pompe à chaleur air-eau performante, polyvalente et silencieuse La AirPro est la pompe à chaleur air-eau monobloc de HARGASSNER, conçue pour assurer le chauffage, le...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.