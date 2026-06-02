Compress 3800i AW : la pompe à chaleur air/eau idéale à la rénovation
Découvrez la pompe à chaleur monobloc R290 avec le meilleur rapport qualité-prix du marché ! Polyvalence et performance pour tous les projets de rénovation.
- 5 modèles disponibles de 4 à 13 kW, avec maintien de puissance à -7/55 °C, départ jusqu’à 75 °C, classe A+++ et émissions sonores limitées jusqu’à 30 dB(A) à 3m.
- Adaptée à la fois à la rénovation et au marché du neuf, avec des hautes performances chauffage, rafraîchissement et ECS, et 3 types d’unités intérieures : murale chauffage seul, colonne ECS 1 circuit et colonne ECS 2 circuits de chauffage !
- Efficacité énergétique saisonnière supérieure à 140 % pour tous les modèles à 55 °C : éligibilité aux aides CEE bonifiées !
- Régulation intelligente, interface tactile couleur avec Assistant d’installation intégré : gain de temps à l’installation et à la mise en service !
- Concept de sécurité avancé avec 8 dispositifs : confinement du R290 dans le groupe extérieur et réduction de la zone d’exclusion autour de la PAC.
Labels et certifications (détail) :
- A+++ à 55°C, A+++ à 35°C
- 34dB intérieur, 49dB extérieur
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Puissance thermique nominale (conditions climatique moyennes) : 10kW,
Type d'énergie utilisé : électrique
Poids : 220,5 kg
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
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