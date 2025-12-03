RS51 (R470B) : substitut du R404A au plus faible GWP

Le fluide frigorigène RS51 (R470B) constitue aujourd’hui l’une des meilleures alternatives aux R448A, R449A, R404A et RS50.

Classé ASHRAE A1 (non toxique, non inflammable) et DESP Groupe 2, il peut être utilisé en remplacement direct dans la plupart des applications de réfrigération commerciale ou industrielle : vitrines de supermarchés, chambres froides (positives et négatives), caves à vin, lyophilisateurs ou encore chambres d’essais. Sa compatibilité avec les huiles POE déjà utilisées avec les autres fluides cités évite tout changement d’huile lors de la conversion.

Sur le plan des performances, le RS51 (R470B) offre un rendement frigorifique proche du R404A, tout en affichant un COP supérieur, ce qui permet une réduction significative de la consommation électrique. Cela s’explique notamment par une condensation plus performante et une vitesse de ventilateur qui peut donc être réduite. Il présente également un excellent retour d’huile, le rendant particulièrement adapté aux installations à tuyauterie complexe.

Mais c’est surtout sur le plan réglementaire que le RS51 se distingue : avec un GWP inférieur à 750, il répond déjà aux exigences de la future réglementation F-GAS prévue pour 2032 : interdiction en maintenance des fluides dont le GWP est supérieur à 750 dont le R448A et le R449A. Son GWP est environ 46 % plus bas que celui des R448A/R449A et 81 % inférieur à celui du R404A, ce qui le rend bien moins sensible à la baisse progressive des quotas. À ce jour, le RS51 (R470B) est le seul fluide A1 conforme aux futures contraintes légales, et il pourra donc être utilisé en maintenance au-delà de 2032, contrairement à d’autres rétrofits actuellement encore courants.

Matériaux (détail) :