Circulateurs chauffage et climatisation

Les circulateurs DAB sont adaptés aux systèmes de chauffage, de ventilo-convecteurs et de climatisation. Ils assurent une circulation optimale entre tous les équipements de chauffage (plancher chauffant, radiateurs, …) dans une maison ou un bâtiment collectif et permettent d'avoir :

une puissance suffisante de débit de l'eau dans l'installation,

des émissions sonores réduites,

un plus grand confort,

une diminution des coûts de fonctionnement.

Les circulateurs Evosta associent la robustesse des circulateurs mécaniques à la praticité des circulateurs électroniques. De plus ils simplifient grandement le choix des références à installer car un seul circulateur permet de couvrir une plage allant de 2 à 7 mètres colonne d'eau, soit plus de 90% de la gamme domestique. Enfin ils sont programmables sur une fonction pression proportionnelle ou pression constante grâce à une seule touche. Plus de question à se poser dans la détermination du circulateur !

