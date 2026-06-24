aroTHERM plus : l’efficacité dans toutes ses dimensions

La pompe à chaleur air/eau Vaillant aroTHERM plus est une solution haute température conçue pour les projets de rénovation énergétique comme pour les constructions neuves.

Grâce à son fluide frigorigène naturel R290, elle limite son impact environnemental tout en offrant un haut niveau de performance pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le rafraîchissement. Capable d’atteindre une température de départ jusqu’à 75 °C, elle peut fonctionner avec des radiateurs existants et facilite les rénovations sans remplacement complet des émetteurs.

Son fonctionnement jusqu’à -25 °C extérieur garantit un confort fiable en hiver, tandis que sa conception acoustique Sound Safe limite les nuisances sonores. Avec une classe énergétique jusqu’à A+++, un COP nominal jusqu’à 4,7 et une installation monobloc simplifiée, aroTHERM plus constitue une PAC durable, performante et adaptée aux exigences actuelles du chauffage bas carbone.