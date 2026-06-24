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aroTHERM plus : l’efficacité dans toutes ses dimensions

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VAILLANT

La pompe à chaleur air/eau Vaillant aroTHERM plus est une solution haute température conçue pour les projets de rénovation énergétique comme pour les constructions neuves.

Grâce à son fluide frigorigène naturel R290, elle limite son impact environnemental tout en offrant un haut niveau de performance pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le rafraîchissement. Capable d’atteindre une température de départ jusqu’à 75 °C, elle peut fonctionner avec des radiateurs existants et facilite les rénovations sans remplacement complet des émetteurs.

Son fonctionnement jusqu’à -25 °C extérieur garantit un confort fiable en hiver, tandis que sa conception acoustique Sound Safe limite les nuisances sonores. Avec une classe énergétique jusqu’à A+++, un COP nominal jusqu’à 4,7 et une installation monobloc simplifiée, aroTHERM plus constitue une PAC durable, performante et adaptée aux exigences actuelles du chauffage bas carbone.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type de produit : pompe à chaleur air/eau monobloc
Marque : Vaillant
Modèle : aroTHERM plus
Usages : chauffage, eau chaude sanitaire, rafraîchissement
Fluide frigorigène : R290 naturel
Potentiel de réchauffement global du R290 : PRG 3
Technologie : Inverter
Versions disponibles : aroTHERM plus 4, 5, 8, 12, 12 TRI, 15 et 15 TRI
Température de départ maximale : jusqu’à 75 °C
Fonctionnement extérieur : jusqu’à -25 °C
Fonctionnement sur radiateurs : jusqu’à 65 °C avec une température extérieure jusqu’à -10 °C
COP nominal : jusqu’à 4,7 à air +7 °C / eau +35 °C
SCOP à 35 °C : jusqu’à 4,85 selon modèle
SCOP à 55 °C : jusqu’à 3,63 selon modèle
Classe énergétique chauffage : jusqu’à A+++
Puissance calorifique nominale/maximale à air +7 °C / eau +35 °C : de 4,1 / 6,3 kW à 14,3 / 18,7 kW selon modèle
Puissance de rafraîchissement à air +35 °C / eau +18 °C : de 4,5 à 10,8 kW selon modèle
EER en rafraîchissement : jusqu’à 4,6 selon modèle
Charge en fluide frigorigène : de 0,6 à 1,3 kg selon modèle
Alimentation électrique : 230 V ou 400 V selon version
Pression acoustique à 5 m en mode silence : de 24 à 29 dB(A) selon modèle
Puissance acoustique ErP : de 52 à 61 dB(A) selon modèle
Raccordement hydraulique : 1’’ 1/4
Poids net unité extérieure : de 121 à 203 kg selon modèle
Dimensions unité extérieure : 765 x 1 100 x 450 mm ou 1 565 x 1 100 x 450 mm selon modèle
Pilotage compatible : régulateur sensoCOMFORT et application myVAILLANT avec passerelle Internet
Installation : circuit frigorifique scellé en usine, sans manipulation obligatoire des fluides
Configuration possible : module chauffage seul, colonne double-service uniTOWER plus ou solutions hybrides

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
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