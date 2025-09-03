ConnexionS'abonner
Fermer
Twipi Group - Batiweb

Twipi Group

28 rue de Verdun
92150 Suresnes
France
Site web de la marque

Twipi Group est un éditeur de logiciels français, leader sur son marché depuis 2009. Ses solutions digitales, des plus simples aux plus expertes, répondent aux besoins de tous les acteurs de la maintenance et des travaux :

  • Les prestataires de maintenance et de travaux
  • Les propriétaires /gestionnaires de parcs immobilier
  • Les occupants des immeubles
  • Les syndics

Twipi Group accompagne ses clients dans la transition numérique de leur entreprise, quelle que soit sa taille et améliore leur productivité, leur performance économique et environnementale. Grâce à sa GMAO Twimm, les entreprises prestataires de services digitalisent la gestion des interventions mais aussi la gestion des contrats, des équipements techniques, les demandes de travaux, la facturation, les workflows de devis/commandes et le pilotage énergétique des bâtiments. Délivrée en mode SaaS, la plateforme est accessible en version web et mobile depuis n’importe quel support. Grâce à l'application Keyclic, les propriétaires et gestionnaires simplifient les échanges avec les prestataires et les occupants et optimisent l'exploitation de leurs sites.

Chiffres clés :

  • + 970 K sites exploités
  • + 10 M équipements gérés
  • + 500 clients
  • + 30 000 utilisateurs

Quelques références : Veolia, Idex, Coriance, CPCU, Fauché, INEO, Se2m, M Energies, Azur Domotic, les Jardins de Gally, Sécuripro,  Enertion, Alliaserv, Fareneit, Nerco, Sofratherm, Solvac,  Siblu,  Bouygues Energies et Services, ...

 

 

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.