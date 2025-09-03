Pour obtenir une information de la part de la marque « Twipi Group », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Twipi Group est un éditeur de logiciels français, leader sur son marché depuis 2009. Ses solutions digitales, des plus simples aux plus expertes, répondent aux besoins de tous les acteurs de la maintenance et des travaux :

Les prestataires de maintenance et de travaux

Les propriétaires /gestionnaires de parcs immobilier

Les occupants des immeubles

Les syndics

Twipi Group accompagne ses clients dans la transition numérique de leur entreprise, quelle que soit sa taille et améliore leur productivité, leur performance économique et environnementale. Grâce à sa GMAO Twimm, les entreprises prestataires de services digitalisent la gestion des interventions mais aussi la gestion des contrats, des équipements techniques, les demandes de travaux, la facturation, les workflows de devis/commandes et le pilotage énergétique des bâtiments. Délivrée en mode SaaS, la plateforme est accessible en version web et mobile depuis n’importe quel support. Grâce à l'application Keyclic, les propriétaires et gestionnaires simplifient les échanges avec les prestataires et les occupants et optimisent l'exploitation de leurs sites.

Chiffres clés :

+ 970 K sites exploités

+ 10 M équipements gérés

+ 500 clients

+ 30 000 utilisateurs

Quelques références : Veolia, Idex, Coriance, CPCU, Fauché, INEO, Se2m, M Energies, Azur Domotic, les Jardins de Gally, Sécuripro, Enertion, Alliaserv, Fareneit, Nerco, Sofratherm, Solvac, Siblu, Bouygues Energies et Services, ...