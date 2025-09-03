Twipi Group
Twipi Group est un éditeur de logiciels français, leader sur son marché depuis 2009. Ses solutions digitales, des plus simples aux plus expertes, répondent aux besoins de tous les acteurs de la maintenance et des travaux :
- Les prestataires de maintenance et de travaux
- Les propriétaires /gestionnaires de parcs immobilier
- Les occupants des immeubles
- Les syndics
Twipi Group accompagne ses clients dans la transition numérique de leur entreprise, quelle que soit sa taille et améliore leur productivité, leur performance économique et environnementale. Grâce à sa GMAO Twimm, les entreprises prestataires de services digitalisent la gestion des interventions mais aussi la gestion des contrats, des équipements techniques, les demandes de travaux, la facturation, les workflows de devis/commandes et le pilotage énergétique des bâtiments. Délivrée en mode SaaS, la plateforme est accessible en version web et mobile depuis n’importe quel support. Grâce à l'application Keyclic, les propriétaires et gestionnaires simplifient les échanges avec les prestataires et les occupants et optimisent l'exploitation de leurs sites.
Chiffres clés :
- + 970 K sites exploités
- + 10 M équipements gérés
- + 500 clients
- + 30 000 utilisateurs
Quelques références : Veolia, Idex, Coriance, CPCU, Fauché, INEO, Se2m, M Energies, Azur Domotic, les Jardins de Gally, Sécuripro, Enertion, Alliaserv, Fareneit, Nerco, Sofratherm, Solvac, Siblu, Bouygues Energies et Services, ...
Twimm : La plateforme GMAO spécialiste du CVC et du Multitechnique
Twimm, ce n’est pas juste une GMAO. C’est une solution SaaS 100 % dédiée aux métiers du terrain. Elle simplifie la gestion de vos interventions et booste votre productivité,...